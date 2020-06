Además de regalar medicamentos acuden todos los días a los hospitales. | Fuente: RPP Noticias / Vanesa Jiménez | Fotógrafo: Cortesía

Se autodenominan Comando COVID-19. Los hermanos Boris, Josue, Luigui y Gino Pella Bromley junto a Guillermo Herrera y Juan Carlos Seminario son un grupo de jóvenes que ante la necesidad de medicamentos de la población piurana, decidieron donar ivermectina, uno de los más requeridos y escasos para el tratamiento del nuevo coronavirus.

"Nosotros somos el verdadero comando COVID-19 porque estamos ayudando a la gente, porque estamos enfrentando esta guerra sin que nadie nos pague un sol. Todas las noches dejamos también cenas en los hospitales, carpas y frazadas. Llevamos lo que sea, pero les llevamos algo a nuestra gente, porque nuestra gente se está muriendo y nosotros lo vemos", aseguró Boris Pella, miembro de este grupo.

Boris indicó que iniciaron esta labor los primeros días de mayo y a la fecha ya entregaron 15 mil dosis de ivermectina en diversas zonas de la región Piura, incluso a lugares donde las autoridades no llegan.

"Al ver la necesidad que tenía el pueblo piurano del medicamento que es barato, pero escaso, nosotros decidimos comprar grandes cantidades para comenzar a donar", señaló.

Mencionó que el primer cargamento de 6 mil dosis lo compraron ellos y luego se sumó un empresario que de manera anónima apoyó.

La estrategia que ejecutan consiste en regalar el medicamento a la gente pobre y vender a quienes tienen recursos. Con este dinero adquieren más ivermectina para donar. De esta manera se busca evitar los revendedores.

"Si nosotros hacemos público esto es para evitar el tema de los revendores porque estos están jugando y lucrando con la vida de la gente", sostuvo.

Señala que llegan a las plazas principales de las ciudades, reparten el medicamento previa presentación de receta médica. Lo que no logran repartir lo llevan a los estacionamientos de salud. Algunas otras personas los contactan y ellos se la llevan a sus hogares.

"Hemos logrado salvar a mucha gente. Dicen que no hay estudios científicos, que el uso de ivermectina no está comprobado, pero toda la gente a la que apoyamos se está salvando. Nos llegan mensajes de gente que nos agradece, sobre todo la pobre que no tenían ninguna esperanza"

Boris Pella lamentó que los revendedores sigan lucrando en medio de la crisis sanitaria. Recordó que hace poco ayudó a una persona a conseguir un balón de oxígeno de segunda mano al precio de 5 mil 700 soles.

"A nosotros se nos parte el alma ver cómo la gente se nos muere tan fácilmente, por algo gratis que hay en el mundo que es el oxígeno".

Por otro lado, recalcó la poca presencia y apoyo de las autoridades en los lugares en esta emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

"Lo más triste de todo esto es la indiferencia de nuestros líderes, de los que escogimos para que nos representen. Yo quiero hacer un llamado a todas las autoridades para que se sumen y hagan algo por Piura. La gente se nos está muriendo. Yo pienso que las estadísticas ni si quiera son reales", lamentó.

Los jóvenes señalaron que continuarán con esta labor en los próximos días.

La ivermectina forma parte del kit personal de tratamiento básico para personas hospitalizadas y positivas para la COVID-19, que presentó el Gobierno Central días atrás.