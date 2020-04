Alrededor de las dos de la tarde, fue llevado al establecimiento de Salud de Catacaos y dos horas después al Hospital Santa Rosa, donde quedó hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes de la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

La familia del alcalde delegado del Centro Poblado Casagrande (La Arena), en Piura, José Manuel Fernández Inga, denunció que llevaron mal de salud a la autoridad municipal al Hospital Santa Rosa, sin embargo, ha desaparecido y hace más de cuatro días, no les dan una información certera de lo que pasó en este establecimiento.

El hijo del alcalde, Julio Fernández Sernaqué, manifestó que su padre ingresó al hospital el viernes 24 de abril y tras preguntar durante varios días en el mismo, primero le indicaron que fue dado de alta, luego le dijeron que falleció, pero sin presentar ninguna evidencia. En ese sentido, la familia no sabe si el alcalde está vivo o muerto.

Fernández dijo que el pasado 24 de abril, aproximadamente a las 4: 30 p.m., ingresaron a su padre de 78 años al Hospital Santa Rosa, en la ciudad de Piura. Horas antes había sufrido un derrame en su vivienda, en el Centro Poblado Casagrande. Primero lo trasladaron a la posta de la jurisdicción, donde no lo atendieron por temor a que se trate de un paciente COVID-19. Es así que lo llevaron al Centro de Salud de La Arena, donde se le aplicó la prueba, la cual dio como resultado positivo para el nuevo coronavirus.

Alrededor de las dos de la tarde, fue llevado al establecimiento de Salud de Catacaos y dos horas después al Hospital Santa Rosa, donde quedó hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes de la COVID-19.

Julio Fernández contó a RPP Noticias que el sábado 25 de abril, a las 2:30 p.m., vio cómo lo trasladaron de UCI 1 a UCI 2. Al consultar a los médicos, estos le indicaron que se debía a que se estaba recuperando. Esta información fue confirmada por otra doctora a las 5 de la tarde.

Al siguiente día, el domingo 26, alrededor de las 5 de la mañana, le pidió al vigilante de establecimiento que consulte sobre la salud de su padre y este le dijo que estaba en proceso rápido de recuperación. Incluso a las 6:00 a.m., le indicaron que ya había salido de UCI y estaba hospitalizado en Medicina.

Además, Julio Fernández indicó que recién a las 5 de la tarde del día domingo, le informan que su padre ya no estaba en la cama en donde le dijeron que lo habían hospitalizado. "Esperé al doctor de turno para que me diga. Estuve preguntando por mucho tiempo y luego me dijeron que ya le habían dado de alta", dijo.

También narró que el lunes 27 de abril volvieron a preguntar por el alcalde y no les brindaron información. Julio Fernández, señaló que luego recibió la llamada de una doctora que le informó que su padre estaba muerto. "Me llama una doctora y me dice que mi papá está muerto, que se habían olvidado, pero que ya nos iban a dar el certificado de defunción", mencionó.

Sin embargo, Fernández presume que ese cuerpo no es el de su padre porque en el registro de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), él (su padre) aparece como dado de alta. "Yo cómo sé si es mi padre sino me dan ninguna evidencia, ni ropa, ni documentos. Aquí hay una negligencia, cómo puede ser posible que a mi papá siendo una autoridad lo hayan abandonado. Lo han perdido. Yo quiero saber si mi padre está vivo o muerto", expresó.

El hijo del alcalde de Casagrande, Julio Fernández, se dirigió al ministro de la Salud, Víctor Zamora, y pidió que los apoye para que este caso no quede impune. "Queremos que nos digan la verdad, que nos digan cómo ha ido evolucionando mi papá, desde que ingresó", dijo.

Por otro lado, la familia pide que se revise las cámaras del Hospital Santa Rosa. Mientras tanto, la Dirección Regional de Salud no se ha pronunciado sobre este caso.