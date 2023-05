Diresa Piura: presupuesto para prevención del dengue fue muy reducido tras fin de la pandemia COVID-19

Piura "El presupuesto para prevención fue muy reducido y eso hace que las actividades en comunidad sean muy limitadas", sostuvo la jefa de la Diresa Piura.

Myrian Fiestas Mogollón, directora Regional de Salud de Piura, sostuvo este sábado que durante la pandemia por la COVID-19 se disminuyó el presupuesto para atender diversas enfermedades, entre ellas el dengue, por lo que no se pudo realizar la prevención necesaria.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición sábado de RPP Noticias, la funcionaria precisó que durante la pandemia todos los recursos estuvieron destinados a la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, desde 2022, cuando se reactivaron las actividades tras la COVID-19, si bien se retomó la atención a otras enfermedades a nivel presupuestal, los montos fueron reducidos.

“En 2022 recién se han activado muchas cosas después de la pandemia y durante los años de pandemia todo era COVID y no había otra cosa que no fuese enfrentarlo, por eso es que, no solo el dengue fue abandonado, sino muchas de las enfermedades crónicas. Entonces, el presupuesto para prevención fue muy reducido y eso hace que las actividades en comunidad sean muy limitadas”, sostuvo.

Aumento de casos de dengue

En esa línea, sostuvo que actualmente los casos de dengue en la región Piura van en aumento con una cifra que bordea los 30 000 casos con diagnóstico probable, mientras que 10 000 de esos son casos confirmados. Precisó que muchos de estos casos son personas que se automedican y que llegan a los centros de salud en malas condiciones.

“Están automedicándose, están hidratándose, haciéndose poner suero en sus domicilios y cuando esto, como no es bajo supervisión médica, se complica, recién están yendo a los establecimientos médicos. Esto condiciona a que lleguen en muy mal estado y algunos de ellos pues fallezcan”, dijo.

“Esto para nosotros sí es preocupante, la provincia de Sullana ha tenido un incremento importante de casos en esta última semana. Se ha desplegado ayuda en el sentido de carpas de oferta móvil, camillas, colchones y también se ha verificado que el abastecimiento de medicamentos pueda responder a la demanda”, añadió.

Sobre desabastecimiento de medicamentos

En tanto, desde la Dirección Regional de Salud de Piura emitieron un comunicado en el que desmintieron que haya desabastecimiento de suero y paracetamol para la atención de pacientes con casos febriles de dengue en los establecimientos de salud de la región.

Precisaron que ante la difusión de esta información se visitaron los almacenes de la Diresa Piura y se constató que hay abastecimiento en dichos medicamentos primordiales para atender a los pacientes con la enfermedad.

“Ante la creciente ola de casos reportados por dengue, el día de hoy (sábado 27 de mayo de 2023), representantes del Cenares visitaron los almacenes de la Diresa Piura y verificaron que estos se encuentran abastecidos, entre otros medicamentes, con suero y paracetamol, primordiales para la atención de los pacientes febriles por dengue”, indicaron.

“Para evitar el desabastecimiento de los establecimientos de salud el Cenares y la Diresa Piura tienen programada una distribución de medicamentos, en respuesta a la emergencia sanitaria por dengue”, agregaron.