Fidel Ayala, cofundador de Cantaritos de Oro, denuncia amenazas en la presentación de su nuevo grupo

Fidel Ayala Pingo, cofundador y compositor de la agrupación 'Cantaritos de Oro', denunció en RPP que ha recibido amenazas provenientes presuntamente de sus hermanos para lo que será la presentación de su propio grupo musical, 'Cantaritos de Oro de Fidel Ayala', este próximo 5 de Octubre.



Como se recuerda, la disputa entre los hermanos Ayala, se centra en el uso del nombre de la agrupación y la autoría de las composiciones que hicieron famoso al grupo, por lo que pidió que lo dejen trabajar.



"Por ejemplo, este 5 de octubre va a ser mi lanzamiento ya con mi propio grupo. Pero justamente están tratando de meter miedo que van a intervenir al evento porque estoy tomando el nombre 'Cantaritos de Oro', que ellos nomás son los únicos, los originales. Lo que pido es tranquilidad y que me dejen trabajar", declaró.

Fidel Ayala agregó que antes de iniciar un proceso judicial por las más de 60 canciones de su autoría que llevaron a la fama a 'Cantaritos de Oro' -entre las que destacan No llores corazón, Corazón sincero, Vuelve cariñito, entre otras- prefiere llegar a un acuerdo con sus hermanos en el que ambas partes puedan usar las composiciones.

La corresponsal de RPP en Piura se intentó comunicar con los otros hermanos y cofundadores de la orquesta, pero no se obtuvo respuesta.



Sus seguidores, por su parte, esperan que se llegue a una solución que priorice la música y el legado de 'Cantaritos de Oro' por encima de las disputas internas.

Canciones de Cantaritos de Oro

La orquesta de cumbia del distrito de Bernal tiene diversos temas, pero entre sus canciones más conocidas se encuentran: "Busco un amor", "Vidita mía", "Una copa de vino", "Papelito blanco", "Por siempre te amaré", y "Te Sigo Queriendo".