Realizan mega operativo anticorrupción en el penal de Piura con la detención de 23 servidores penitenciarios

El mega operativo contó con la participación de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, 40 fiscales y 800 efectivos de la PNP, que forma parte de un trabajo conjunto. | Fuente: INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y Ministerio Público realizó un mega operativo en el penal de Piura, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país, así como la lucha anticorrupción.



El mega operativo se inició a las 10 a. m., con la participación de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, 40 fiscales y 800 efectivos de la PNP, que forma parte de un trabajo conjunto.



La investigación inició como consecuencia de la intervención realizada hace 15 días, al interior del establecimiento penitenciario por un servidor penitenciario a otro, el cual vio en actitud sospechosa a su compañero, quien al ser revisado se le encontró 4 celulares.



Seguidamente funcionarios del INPE procedieron a revisar el casillero del agente penitenciario intervenido, encontrándose una mochila que contenía 27 celulares y sustancias prohibidas. Hecho que en su oportunidad fue denunciado por las autoridades del INPE ante el Ministerio Público y la PNP.



Comercialización de objetos y sustancias prohibidas



Iniciando así una investigación preliminar por parte de la Fiscalía Antidrogas de Piura, la cual ha determinado que algunos servidores del INPE estarían involucrados en la comercialización de objetos y sustancias prohibidas.

El juez dispuso la detención preliminar de 23 servidores del INPE y 10 internos, quienes han sido intervenidos como consecuencia del mega operativo. Asimismo se realizó la revisión de todos los pabellones del recinto penal, habiéndose encontrado objetos y sustancias prohibidas.

Es preciso informar que los detenidos están sujetos a una detención preliminar por 15 días y al término de los cuales se individualizará la responsabilidad penal a que hubiera lugar y el juez de la causa dispondrá la continuidad o no del mandato de detención.

El presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Javier Llaque Moya, lamentó que tras la pandemia de la COVID-19 se han intensificado los actos ilícitos y vulneración a los penales por parte de los servidores del INPE. Además, exhortó al personal penitenciario a no contaminar los establecimientos penitenciarios.

"(Se ha detenido) al director del penal, varias autoridades del penal, el subdirector, el jefe de seguridad, los alcaides, supervisores, es una situación lamentable para la institución, pero a su vez es un resultado. Esperemos ver lo que ocurre con el Ministerio Público y si son responsables el resutlado sería positivo para extirpar de la institución a este tipo de servidores que se prestan a la corrupción", dijo a RPP Noticias.

