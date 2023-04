Presidente del INPE señala que Alejandro Toledo podrá recibir visitas desde esta semana en penal de Barbadillo

"Por ahora la disposición es que no se encuentren", dijo. | Fuente: Andina

El presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Federico Javier Llaque Molla, explicó en RPP la situación penitenciaria de Alejandro Toledo, quien fue extraditado de Estados Unidos para ser juzgado por la justicia peruana.

Sostuvo que, por el momento se ha dispuesto que el expresidente no se encuentre con otros detenidos, como por ejemplo los exmandatarios Pedro Castillo y Alberto Fujimori —ambos también recluidos en Barbadillo—.

"Podríamos evitarlo, finalmente va a depender si ellos decidieran encontrarse. Pero por ahora la disposición es que no se encuentren porque también el aislamiento total no está permitido en el sistema carcelario. El TC ya se ha pronunciado al respecto", declaró el presidente del INPE en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Además, Llaque Molla contó que la celda de Toledo cuenta con dos ambientes, un dormitorio y un recinto previo a su dormitorio donde puede recibir visitas. "Tiene un baño, una ducha y luego patio o jardín donde puede salir durante el día", dijo a RPP Noticias.

"Él [Toledo] está por supuesto en los primeros días, siempre de adaptación para un privado de libertad primario como es su condición en el Perú, porque ya estuvo detenido en algún penal en los Estados Unidos. Siempre hay un periodo de adaptación, pero lo está pasando, ahí tiene supervisión permanente, médica, ayuda de profesionales para cualquier necesidad están ahí para el auxilio", agregó.

Por otro lado, Federico Llaque señaló que el exmandatario sí puede recibir visitas y que el Consejo Técnico Penitenciario del penal ha determinado que se trata de cinco visitas por cada fecha de visita "y se inician esta semana bajo el control y medidas de seguridad". "Así se llevarán a cabo".

No se acogerá a colaboración eficaz

En vísperas, el abogado Roberto Su, defensor legal del expresidente Alejandro Toledo, anunció que su patrocinado no se acogerá a la colaboración eficaz como parte de una estrategia para reducir los 20 años de prisión que solicita Fiscalía como parte de la acusación en su contra por el caso Interoceánica por el cual purga prisión preventiva.

"Solamente se acoge a colaboración quien dice 'soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación', pero quien dice que no ha participado, como mi patrocinado, que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a la colaboración eficaz. Ninguna persona puede aceptar un crimen para tratar de buscar un beneficio", indicó.

En declaraciones a la prensa luego de una nueva audiencia por el caso Interoceánica, el abogado justificó que el exmandatario, por segunda oportunidad, no haya participado, según dijo, porque el control de acusación no requiere la participación del abogado debido a que se trata de un "debate técnico" en el que no participan los acusados.