"Las malas construcciones nos van a costar la vida": Jefe de INDECI brinda balance tras sismo en Piura

El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Alfredo Murgueytio, se refirió en torno al fuerte sismo de 6.1 de magnitud que sacudió la región de Piura la semana pasada.

En conversación con Ampliación de Noticias, señaló que muchas personas resultaron heridas por intentar salir de donde se encontraban para colocarse a buen recaudo. Esto lo hace apuntar a la falta de práctica y seriedad en los simulacros.

"La población no toma muy en serio los simulacros", dijo. "Nos falta conciencia y conocimiento de los riesgos y daños que se puedan producir a los miembros de nuestras familias", agregó.

El jefe del INDECI precisó además que tras el fuerte movimiento, se han registrado cerca de 30 réplicas. "Hasta ayer a las 6 de la tarde se han registrado 28 réplicas y es preocupante porque hay viviendas que han quedado afectadas además de inhabilitadas", indicó.

Viviendas en supervisión

Por otro lado, el jefe de INDECI señaló que todas las viviendas de Sullana se encuentran en observación ya que por la mala construcción muchas se encuentran afectadas tras el movimiento.

"Se ha determinado el problema en las fallas de construcción. No ha habido un adecuado amarre entre las paredes con las columnas o en las casas de adobe la unión entre muros y paredes no la hay, no hay conexión o muros sueltos", explicó.

Así, señaló que en un eventual sismo de mayor magnitud el peligro radicará en la forma en cómo las viviendas están construidas, más no en el movimiento. "Lo que nos va a costar la vida son las malas construcciones", apuntó.

