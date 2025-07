Pacientes del hospital Santa Rosa en Piura denuncian que no pueden realizarse endoscopías tras presunto robo de equipos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pacientes del hospital Santa Rosa denuncian que no pueden realizarse endoscopías por falta de equipo presuntamente robado | Fuente: RPP

Pacientes del Hospital Santa Rosa en Piura enfrentan dificultades para realizarse exámenes médicos como endoscopías y colonoscopías debido al presunto robo de equipos valorizados en más de 800 mil soles.

Esta situación fue denunciada por el mismo director del hospital, el doctor Oscar Requena.

Roxana Sernaqué, familiar de una paciente de 59 años que requiere hemodiálisis de manera regular, contó que los médicos le han indicado que no pueden realizar los exámenes necesarios porque no cuentan con el equipo adecuado.

"Mi madre es una persona con hemodiálisis. Ella no se puede realizar una colonoscopía porque no hay los implementos necesarios que mi madre necesita. Quieren ver por dónde produce una hemorragia", manifestó.

Pacientes evalúan enviar a sus familiares a clínicas privadas

Ante esta situación, la familia ha considerado la posibilidad de trasladar a la paciente a una clínica privada. Sin embargo, los costos de los procedimientos son elevados.

"La doctora me dijo anoche que vaya a averiguar cuánto me puede costar la colonoscopía en la clínica Santa Emilia. La verdad, no me han dicho todavía el costo, pero yo sí me he enterado por aquí que es caro", mencionó.

El hospital aún no ha brindado una respuesta oficial ante la denuncia del robo de los equipos, y los pacientes continúan a la espera de una solución.