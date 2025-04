Adolescente que recibió 71 impactos de perdigones en fundo en Piura: "Nos dispararon desde atrás"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Padre descarta volver a llevar a su hijo al Hospital Santa Rosa, pues señala que recibió una mala atención el último domingo. | Fuente: RPP

RPP conversó con uno de los menores heridos tras ser atacados con un arma de perdigones en un fundo de Piura. El adolescente, de 16 años, recibió 71 impactos de este artefacto y contó que se encuentra “adolorido”, pues las lesiones aún le “arden”.

Asimismo, el menor contó a RPP detalles de cómo fue el ataque, que ya ha provocado la muerte de una persona. El adolescente indicó que, en un inicio, fueron interceptados por un hombre, quien le revisó la mochila a su primo antes de dejarlos ir.

“Por ir a sacar un ‘corte’ para irnos a bañar a una canaleta entre primos, pasamos por el fundo, llegamos hasta el fondo y unos señores, que estaban trabajando, nos dijeron que no podíamos pasar más allá porque era propiedad de ellos. Entonces, les pedimos disculpas, nos dimos la vuelta, ya estábamos regresando, saliendo, pero [nos estaban] diciendo qué hacíamos ahí, que vas a robar, nos insultó. Uno de mis primos llevaba una mochila, llevaba ropa y una gaseosa, el señor revisó y nos dijo que ya nos podíamos ir”, señaló.

En esa misma línea, el menor manifestó que, posteriormente, cuando ya se retiraban del lugar, fueron interceptados por un grupo de seis y siete personas. Cuando trataron de salir de la propiedad, les dispararon “desde atrás”. Los más afectados fueron los adolescentes que iban en la parte posterior del vehículo.

“En la desesperación ‘embalamos’ la moto y una chica o señora se puso en medio y la moto le atropelló porque no podíamos frenar, la moto le pasó y entonces nosotros ‘embalamos’ y nos empiezan a disparar de atrás a todos. Nos cayó a todos, más a mi primo que iba atrás, a él le ha caído más y el que acaba de fallecer también le ha caído en la cara por regresar a mirar. A mí también, por regresar a mirar, casi me cae en la cara. Él regreso a mirar y por eso le cayó en la cara”, acotó.

Tras el ataque, el menor relató que se dirigió con sus padres al Hospital Santa Rosa para atender sus heridas; sin embargo, estos le dijeron “que estaba bien” y que “no le iba a pasar nada” por tener los perdigones en el cuerpo. El menor fue enviado a su casa con pastillas de paracetamol.

“Solo me envían con esas [pastillas]. No me atendieron muy bien en el Hospital Santa Rosa. [Los médicos] se molestaban de que uno no estaba de turno, que no había medicina. Mi papá tenía que ir a reclamar para que me pongan medicina”, acotó.

Padre de menor se niega a volverlos a llevar al Hospital Santa Rosa

El director del Hospital Santa Rosa, Óscar Requena, le indicó a nuestra corresponsal en Piura que los padres pueden llevar a sus hijos al nosocomio, ya que había ordenado que sean ingresados a cirugía. Sin embargo, el padre del adolescente ha manifestado que no lo volverá a ingresar a este nosocomio debido a que teme que la atención sea la misma.

“Ya no lo vamos a volver a llevar porque no hemos tenido la atención debida. Nos han tenido que no podía ser operado porque ya estaba bien y no le querían sacar los perdigones porque decían que no era necesario sacarlos. Sin embargo, yo, cuando me dieron de alta, he venido acá y me han dicho que sí tenían que sacarle. […] Han venido otros médicos y me dicen que sí le van a sacar porque no es dable que tenga ahí en todo su cuerpo los perdigones”, indicó.

El progenitor del menor contó que los médicos atendían a su hijo solo cuando él insistía en que le coloquen medicinas, pues tenía mucho dolor.

“Yo ya no quiero que lo lleven porque qué garantía [me dan]. Me lo van a tener en una camilla, que no le ponen medicina, no le ponen los sueros y no le ponen pastillas para el dolor. Si el mismo domingo que ha estado ahí en la madrugada, no le ponían la suficiente medicina porque él se sentía mal, se sentía con dolor, ardor, tenía fiebre. Yo he tenido que estar prácticamente peleando con los médicos exigiendo porque ellos estaban ahí sentados”, concluyó.