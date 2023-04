Alcalde de La Unión a favor del paro contra Gobierno Central: “No estoy para retroceder”

“No se han contestado mis demandas”, indicó el burgomaestre de La Unión, Percy Yamunaque Chero. Confirmó que este martes habrá una reunión urgente con todas las autoridades de Piura. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Miguel Ciccia

Decisión firme. Percy Yamunaque Chero, alcalde de La Unión (Piura), se mostró de acuerdo con el paro regional anunciado para el próximo martes 18 de abril en contra el Gobierno Central. En conversación con RPP Noticias, el burgomaestre indicó que “no está para retroceder”, puesto que ninguna de sus demandas ha sido contestada. Además, confirmó que mañana, martes 11 de abril, participará en una reunión donde estarán presentes todas las autoridades de la región Piura para buscar soluciones ante la emergencia que viven.

“Mañana a las 5 de la tarde, tendremos una reunión urgente los 65 alcaldes distritales y los ochos provinciales. De mi parte, no estoy para retroceder, porque no se ha contestado mi demanda”, indicó Yamuneque Chero a Conexión de RPP Noticias.

Por otro lado, dijo sentirse decepcionado del actuar del Gobierno Central, pues hasta ahora no recibe ningún tipo de apoyo. Es más, aseguró que representantes del Ministerio de Vivienda han llegado hasta su localidad en dos oportunidades para preguntar qué necesitan, pero no han hecho eco a sus demandas.

“Decepción total del Gobierno Central. Estamos entrando a la cuarta semana de lluvias y el Gobierno Central, por medio del Ministerio de Vivienda, no manda ni siquiera una carretilla. Hemos enviado documentos al INDECI, al COEN, al Ministerio de Vivienda y a la presidenta Dina Boluarte para que nos envíen maquinarias urgentes, pero nos tienen ‘paseando’. La semana pasada vino el Ministerio de Vivienda por tercera vez para preguntarnos que necesitamos. No podemos tolerar que se burlen de nosotros”, aseguró la autoridad.

Alcalde pide mayor presupuesto

Por otro lado, el alcalde de La Unión informó que ha ejecutado el 99.9% del presupuesto que tenía asignado; sin embargo, no es suficiente. Por ello, le pidió al Ministerio de Economía (MEF) inyectar más presupuesto para realizar las compras necesarias para hacerle frente a la crisis.

“Estamos en emergencia y hasta ahora no nos inyecta nada de presupuesto. La Unión ha ejecutado el 100% del presupuesto, y hemos tenido que modificar el presupuesto para hacerle frente a la crisis. No hemos recibido ningún tipo de maquinaria del Gobierno Central ni del Ministerio de Vivienda. Tenemos que alquilar maquinaria, no nos queda de otra”, aseguró en primera instancia.

“Hemos comprado doce motobombas, mangas para las motobombas, tubos para poder desaguar las aguas fluviales hemos alquilado maquinarias, la cual está 250 a 280 soles la hora. Necesitamos cargador frontal, volquetes para llevar arena, retroexcavadora. 90 mil soles para 50 mil habitantes es una ofensa. El presupuesto es poco”, complementó.

Por último, les pidió a los ministros de Estado reunirse con los alcaldes distritales, pues son ellos que tienen el diagnóstico real de la situación. “Le pido que para la próxima se reúnan con todos los alcaldes distritales y traigan propuestas reales”, finalizó.

Alcalde de Piura anuncia paro regional en contra del Gobierno Central

El último fin de semana, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, informó que su región iba a realizar un paro para el próximo sábado 18 de abril. En conferencia de prensa, indicó que esta medida busca acelerar la transferencia de recursos por parte del MEF para que las localidades del norte puedan afrontar la emergencia. “Piura está olvidada por el Gobierno central. Por eso, si tenemos que ir a un paro regional, lo haremos”, indicó la autoridad.