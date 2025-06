Pescadores de Máncora llevan días desaparecidos: familiares bloquean carretera para exigir celeridad en la búsqueda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cinco pescadores provenientes de Máncora (Piura) han desaparecido en altamar, generando una creciente preocupación entre las familias y la comunidad local. Sus familiares han bloqueado la carretera para exigir a las autoridades locales intensificar la búsqueda.

Los desaparecidos son Niltón Navarro Carlín, Franklin Navarro, Cristian Junior Guerrero Mena, Diego Mendoza Ramos y Dagner Farfán.



Martín Querevalú, cuñado de Cristian, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que han bloqueado una la carretera para exigir a la capitanía de Máncora que intensifiquen la búsqueda de los cinco pescadores, quienes desaparecieron el 28 de mayo tras salir de la playa a bordo de la embarcación 'Álvaro Alejandro'.

Según Martín Querebalú, familiar de uno de los desaparecidos, la última comunicación con la embarcación se produjo el 5 de junio, cuando los tripulantes reportaron que todo estaba en orden. Sin embargo, desde esa fecha, no ha habido más contacto.

"Ellos zarparon el 28 de mayo en nuestro distrito de Máncora hacia la faena de pesca, que es la cuadra entre Talara y Bayóvar [...] Luego ya, pasando viernes, sábado y domingo, no tuvieron comunicación más. Entonces, el día viernes, yo me pongo pilas con mi señor esposa y digo: '¿tu hermano con quién se iba a pescar? Ya son varios días que no está entrando en esa embarcación. El día viernes, el dueño de la embarcación se puso en preocupación y, entonces, vino a dar aviso a la capitanía de Máncora", declaró a RPP.

Denuncian lentitud de las autoridades para iniciar la búsqueda

Las autoridades locales, incluyendo la Capitanía de Talara, han sido notificadas. Según Querevalú, las respuestas han sido insuficientes y existe frustración por la aparente lentitud en la movilización de las patrulleras para iniciar la búsqueda. La Capitanía de Talara, por su parte, aseguró haber comunicado el problema a niveles superiores en Lima para coordinar una respuesta.

"Ayer la señora Gutierrez se nos acercó con los familiares a hablar, nos estaba diciendo que ella había dado ya su descargo al Callao. Prácticamente nos engañó diciendo que el día de hoy estaban saliendo las patrulleras desde Paita. Nos dijeron que las patrulleras saldrían el 14 de junio, pero hasta ahora no hemos visto acción", afirmó Querevalú.

En respuesta a lo que perciben como inacción, familiares y miembros de la comunidad bloquearon temporalmente una carretera como medida de protesta, exigiendo a las autoridades que intensifiquen la búsqueda.

"Supuestamente, nos están engañando de que las patrulleras siguen ahí porque no tienen combustible. Pero por otros medios, que nos hemos informado también porque estamos la verdad desesperados, esa patrullera ya está abastecida. Entiendo que hay protocolos, pero estamos desesperados", zanjó.