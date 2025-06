Fiscalía investiga presunto sacrificio de perros sanos para experimentos en la Universidad Nacional de Piura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público se encuentra investigando un presunto hecho de crueldad animal ocurrido en la Universidad Nacional de Piura (UNP), donde se habría sacrificado perritos sanos en experimentos llevados a cabo en la Facultad de Veterinaria de dicha casa de estudios.

Así lo advirtió Cinthia Tiznado, representante del Comité de Protección y Bienestar Animal de la Región Piura, quien en diálogo con RPP indicó que se ha denunciado la desaparición de un perrito comunitario llamado 'Loco', que habría sido usado en prácticas de laboratorio.

"Se ha identificado que un perrito de nombre 'Loco', que es un perrito comunitario de la universidad, completamente sano, empadronado, esterilizado, con sus vacunas, que tenía un collar en el cuello. Ese perrito ha sido, lamentablemente, sacrificado. Un perrito completamente sano y ya se ha realizado la denuncia en la comisaría de Piura. Ahora el caso está en Fiscalía", indicó.

Según Tiznado, la responsabilidad por la muerte del can sería del profesor de prácticas de dicha facultad, quien no habría seguido los protocolos que implican consultar a un comité de ética. Además, habría usado un animal sano a quien se le provocó la muerte.

"El implicado sería el profesor porque, si bien es cierto, un alumno se puede equivocar al llevar una mascota que presume que estaba en un mal estado, porque eso es lo que han pretendido decir en un comunicado que he leído en las redes, decir que el perrito estaba en una fase terminal, cosa que no han probado con un certificado que avale lo que están diciendo. El alumno pudo llevar un animalito en buen estado de salud, pero es al final bajo la supervisión del profesor de ese curso que debería haber examinado al perrito", indicó.

"Todas las universidades no solo deben tener un comité de ética, sino que es requisito imprescindible que el docente tenga que consultar al comité. Esto sucede en pleno siglo XXI porque Las universidades no quieren invertir en tecnología. Ahora tenemos tecnología que ya está más avanzada. Por qué no podemos usar las maquetas, el uso de objetos 3D para poder estudiar el cuerpo de los animales", agregó.

Varias denuncias por casos similares

Tiznado indicó que, apenas se conoció el caso del perrito llamado 'Loco', las denuncias por hechos similares por parte de la UNP se han multiplicado.

"Este no sería el primer caso. Me comentan que en el año 2013 un perrito que tenía dueño de una voluntaria animalista de una agrupación de Piura, perdió a su mascota y la perrita falleció también en estas prácticas. No sería el primer caso y el caso de “Loco” va a permitir destapar muchas otras cosas", alertó.

Además, señaló que ha recibido poco apoyo de la Policía local para atender este caso que, según dijo, debió ser abordado como flagrancia delictiva.

"La compañera que ha realizado la denuncia nos indica que, en un primer momento, cuando ella pidió el apoyo de la Policía Nacional para que se vaya a realizar la constatación faltó ese accionar inmediato, porque era algo que se requería, el apoyo total. Por eso, hemos cursado una carta para pedir el apoyo en cuanto, porque nos vienen llegando más denuncias de animales que están desaparecidos", aseveró.

"Se ha cursado un documento, una carta al general PNP Wilmer Farías Zapata para pedir el apoyo inmediato porque podrían estar en un delito flagrante", puntualizó.

Actualmente, el caso viene siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, Piura, que ha derivado las diligencias al área de la Policía Especializada en Maltrato Animal.

El último martes, cuando se interpuso la denuncia, efectivos policiales realizaron una inspección en el campus universitario y entrevistaron al profesor Joel Domínguez Córdova, encargado del área involucrada.

Como parte de las acciones dictadas por la Fiscalía, se ordenó al docente que remita un informe técnico que detalle si cuenta con la autorización formal para la realización de prácticas con animales, y se pidió información sobre el ingreso de los animales destinados a prácticas y los procedimientos aplicados. También se citó a los estudiantes presentes durante las prácticas, para rendir su manifestación.

Mientras tanto, animalistas de Piura realizaron un plantón en el frontis de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNP en rechazo a estas acciones. No obstante, Carmen Maza, voluntaria de la ONG Patitas SOS y encargada de alimentar a los perritos comunitarios de la UNP, contó a RPP que le negaron el ingreso al campus. Ella advirtió que acudirá al Colegio Médico Veterinario a exigir justicia para estos perritos.

Desde RPP buscamos la respuesta de la universidad, pero hasta el cierre de esta nota no la obtuvimos.