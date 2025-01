OEFA multó con 36 UIT a Petroperú a un mes del derrame de petróleo ocurrido en Talara

Alex Uriarte, Director de la Dirección de Supervisión Ambiental en la OEFA, informó a RPP que la empresa estatal fue sancionada por no identificar y controlar la fuente del derrame de hidrocarburo en el tiempo establecido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Petroperú fue multada con 36 UIT por haber incumplido con una de las seis medidas administrativas que le ordenó realizar luego del derrame de petróleo que afectó ocho playas en Talara, Piura. Así lo informó Alex Uriarte, Director de la Dirección de Supervisión Ambiental en la OEFA.

"La primera medida dictada a Petroperú la ha incumplido. Producto de ese incumplimiento sacamos un informe y hemos dictado una medida coercitiva como corresponde. A Petroperú ya le hemos impuesto una primera multa por 36 UIT producto de esta verificación. Las demás medidas están en verificación y para ello tenemos un equipo en campo permanente", sostuvo en el programa 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

Uriarte señaló que todavía hay incidencias del derrame en algunas de las playas afectadas en cuanto a presencia de hidrocarburos a un mes de sucedido este hecho.

"Ayer 20 de enero hemos tenido presencia de hidrocarburo en Peña Negra, Cabo Blanco y otras playas más. La multa está dictada por varios aspectos, uno de ellos es la identificación y control de la fuente (del derrame de hidrocarburo). Debido a esta primera medida que no ha podido cumplir se le ha impuesto esa multa", precisó.

Pescadores no pueden laborar

Por su parte, Jesús Llenque, presidente de la Asociación de Pescadores de la caleta de Cabo Blanco, manifestó que las autoridades como OEFA y Emarpe no hacen el trabajo adecuado para que se elimine por completo el petróleo en el ecosistema marino.

"Ellos afirman que andan monitoreando, pero no monitorean el área afectada porque inclusive Petroperú no tiene un plan de contingencia porque no lo hizo desde el primer día que hubo el derrame. No hubo una prevención", manifestó.

Llenque dijo que los pescadores llevan un mes sin trabajar y lamentó que Petroperú los engañara con promesas que no cumplieron.