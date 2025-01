Gobernador de Piura dice que Petroperú "aún no ha dado información" de daños provocados por derrame de petróleo en Lobitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piura Gobernador de Piura dice que Petroperú “aún no ha dado información” de los daños provocados por el derrame de petróleo en Lobitos

El gobernador de Piura indicó que la ayuda de las empresas responsables de los derrames de petróleo "debería ir a la población directamente". | Fuente: RPP

A pocos días de cumplirse un mes del derrame de petróleo en Lobitos, en la provincia de Talara, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, informó -en diálogo con RPP- que Petroperú aún no ha brindado un balance final de los daños provocados en la zona.

“Aún no se ha dado esa información. Estamos a la espera de que nos entreguen todo para poder nosotros hacer una evaluación final respecto de lo que ha sucedido, (…) del perjuicio causado y -finalmente- poder tener las cosas claras para que nunca más vuelva a suceder”, afirmó.

Asimismo, Neyra indicó que la empresa estatal no contaba con “una política para poder resarcir daños como” los causados por el último derrame de petróleo en las playas de Lobitos. Además, señaló que las empresas responsables deben resarcir los daños dirigiéndose “directamente” a la población.

“Según lo que me informa la directora de Energía y Minas, (…) Petroperú no ha tenido una política para poder resarcir daños como los sucedidos respecto al derrame de petróleo último. Pero creo que ha llegado el momento, si ellos causan un perjuicio, tienen que resarcir de alguna manera lo causado. Debería ser una política de Gobierno, no solamente para Petroperú, sino para cualquier empresa”, expresó.

“Si alguien causa perjuicio, tiene que pagarlo directamente, no ir al Poder Judicial ni a ningún organismo que muchas veces está parcializado. Deberían ir a la población directamente y resarcir el daño sin exponer ninguna excusa”, acotó.

A pesar de los daños causados por el derrame de petróleo y los oleajes anómalos, Neyra indicó que “se está recuperando la normalidad” en la región y que esperan “tener la misma afluencia de público” con la que contaban antes a estos sucesos.

“Las grandes presas son necesarias en el Perú”

El gobernador regional de Piura también resaltó la importancia de la construcción de presas para combatir la crisis hídrica. En ese sentido, indicó que estos proyectos deben realizarse a través de la colaboración entre Gobiernos (GTOG).

“Se está tratando de arreglar este problema llevándolo a un GTOG (Gobierno a Gobierno) por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Por la característica de este Gobierno, debería ser bueno que se lleve por esta modalidad porque se garantiza el inicio y la conclusión de este tipo de proyectos. (…) Las grandes presas son necesarias en el Perú, aquí en Piura son necesarias. La gran cantidad de agua se pierde en el mar y necesitamos apostar e invertir en grandes presas para evitar estas crisis hídricas, poder ampliar la frontera agrícola y asegurar el agua para el consumo humano en toda la población”, afirmó.

Finalmente, Neyra resaltó que el Estado debe apoyar a los agricultores con un “subsidio” cuando enfrenten “problemas” provocados por la crisis hídrica.

“Esta es una de las cosas que se les critica al Ministerio de Economía porque -finalmente- ellos son los que toman la decisión de dar algún tipo de subsidio. Yo creo que, en cualquier parte del mundo, cuando suceden estos problemas, inmediatamente interviene el Estado. (En el Perú) los agricultores tienen un problema y el Ministerio de Economía no actúa. Finalmente, tienen que entender que los agricultores son parte del Estado y deberían, cuando tienen este tipo de problemas, por ser la actividad más importante del Perú, tener algún tipo de ayuda del Gobierno Central y no solamente recibir olvido por parte del mismo”, concluyó.