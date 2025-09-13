Últimas Noticias
Piura: alumnos de un colegio de Huarmaca, a 2 194 metros de altura, estudian en aulas de plástico

Escolares reciben clases en ambientes precarios.
Escolares reciben clases en ambientes precarios. | Fuente: Cortesía / Iris Puelles
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

Las aulas provisionales presentan riesgos para los escolares, quienes están expuestos a altas temperaturas y a enfermedades, como la leishmaniasis cutánea.

Escolares del colegio Ciro Alegría Bazán, ubicado en el caserío San Pedro de Landa, en el distrito de Huarmaca (provincia de Huancabamba, región Piura), reciben clases en condiciones precarias dentro de aulas tipo domo de plástico, entregadas por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), luego que las lluvias del año pasado destruyeran sus antiguos salones de adobe y barro. 

La directora de la institución educativa, Iris Puelles, denunció en Ampliación de Noticias que estas aulas provisionales presentan riesgos graves para la salud de los estudiantes, quienes están expuestos a altas temperaturas y a enfermedades, como la leishmaniasis cutánea.

“Las aulas son de material plástico donde los alumnos estudian con altas temperaturas. Las bases son de madera, lo que se ha convertido en guarida de serpientes, roedores y del vector de la leishmaniasis cutánea”, explicó la docente.

Urge reconstrucción del colegio 

A pesar de la situación, Puelles indicó que la reconstrucción del colegio aún no se inicia, ya que el expediente técnico no ha sido culminado por las autoridades competentes. Esta demora impide que los más de 100 escolares de inicial, primaria y secundaria puedan estudiar en ambientes adecuados.

escolar con secuelas de la leishmaniasis en su rostro
escolar con secuelas de la leishmaniasis en su rostro | Fuente: Cortesía / Iris Puelles

Sin apoyo

La directora también señaló que ha acudido en varias ocasiones a la Municipalidad Distrital de Huarmaca para solicitar apoyo, pero no ha sido atendida por el alcalde Vicente Tiquillahuanca Chuquipoma.

“Siempre nos dicen que no nos pueden atender, que el alcalde no está o se encuentra en gestiones”, lamentó.

El caserío San Pedro de Landa se encuentra a unas ocho horas de la ciudad de Huarmaca, lo que dificulta aún más la atención oportuna de las necesidades educativas de esta comunidad rural.

docentes encuentran serpiente en aulas provisionales
docentes encuentran serpiente en aulas provisionales | Fuente: Cortesía / Iris Puelles

Tags
Piura Huarmaca colegio

