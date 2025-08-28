Detectan alimentos en aparente mal estado del programa Wasi Mikuna en colegio de Piura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cerca de 40 porciones de trozos de pollo y pavita, en aparente estado de descomposición, fueron detectadas en uno de los almacenes del colegio Hermanos Meléndez, ubicado en el distrito de La Unión, región Piura.

Según denunció el profesor, Edilberto Rivas, los alimentos, que presentaban olores nauseabundos, fueron identificados el último miércoles durante la entrega a los padres de familia, como parte del reparto del programa de alimentación escolar Wasi Mikuna.

Las porciones, presuntamente en mal estado, estaban destinadas al consumo de los estudiantes del nivel primaria de dicha institución educativa.

Tras la denuncia, representantes del programa Wasi Mikuna informaron que se activaron de inmediato los protocolos establecidos.

Asimismo, se realizó una inspección en coordinación con la Fiscalía, la Dirección Regional de Salud de Piura (DIRESA), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la Municipalidad Distrital de La Unión y autoridades del colegio, según detallaron mediante un comunicado oficial.