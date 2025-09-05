Tony Rosado exige a Dina Boluarte mayor seguridad tras ataque a su local en Piura: "Hay pandemia de rateros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante de cumbia Tony Rosado se pronunció acerca del ataque armado ocurrido en su local, El Palacio del Ritmo, ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura. Tras el hecho, el artista viajó desde Lima a la ciudad norteña para presentar la denuncia correspondiente e iniciar las investigaciones.

En declaraciones a RPP, el artista afirmó que el país atraviesa una "pandemia de rateros" y solicitó a la presidenta Dina Boluarte disponer la salida del Ejército a las calles para realizar operativos.

"A la señora presidenta, por favor, ¿hasta cuándo? Ella es la que manda, la que da órdenes a todos en el Perú; a la Policía, a los ministerios, a todos. Entonces, lo que tiene que hacer es dar la orden, como cuando hubo la pandemia, ¿se acuerdan? A todo el mundo le pedían documentos en la calle, y al que no usaba mascarilla lo cogían y lo metían preso. ¿Por qué no hacen eso ahora? En el Perú hay pandemia de rateros... que salga el Ejército y la policía a hacer batidas", declaró.

Tony Rosado pedirá seguridad para él y su familia tras ataque en Piura

Tony Rosado, natural de Piura, aseguró que nunca ha recibido amenazas ni extorsiones a lo largo de su carrera artística. Sin embargo, adelantó que pedirá seguridad para él y su familia tras lo ocurrido.

El ataque se produjo la noche del jueves 4 de septiembre, alrededor de las nueve de la noche, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el local del artista.

En el portón de metal del establecimiento se hallaron cinco orificios de gran calibre, además de otro más en la pared.