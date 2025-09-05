Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Tony Rosado exige a Dina Boluarte mayor seguridad tras ataque a su local en Piura: "Hay pandemia de rateros"

Tony Rosado tras ataque a balazos contra su local en Piura:
En declaraciones a RPP, el músico pidió a la presidenta Dina Boluarte ordenar batidas del Ejército contra la delincuencia. | Fuente: RPP
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

En declaraciones a RPP, el cantante de cumbia señaló que no había recibido mensajes extorsivos antes de lo sucedido, pero anunció que pedirá seguridad para él y su familia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante de cumbia Tony Rosado se pronunció acerca del ataque armado ocurrido en su local, El Palacio del Ritmo, ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura. Tras el hecho, el artista viajó desde Lima a la ciudad norteña para presentar la denuncia correspondiente e iniciar las investigaciones.

En declaraciones a RPP, el artista afirmó que el país atraviesa una "pandemia de rateros" y solicitó a la presidenta Dina Boluarte disponer la salida del Ejército a las calles para realizar operativos.

"A la señora presidenta, por favor, ¿hasta cuándo? Ella es la que manda, la que da órdenes a todos en el Perú; a la Policía, a los ministerios, a todos. Entonces, lo que tiene que hacer es dar la orden, como cuando hubo la pandemia, ¿se acuerdan? A todo el mundo le pedían documentos en la calle, y al que no usaba mascarilla lo cogían y lo metían preso. ¿Por qué no hacen eso ahora? En el Perú hay pandemia de rateros... que salga el Ejército y la policía a hacer batidas", declaró.

Tony Rosado pedirá seguridad para él y su familia tras ataque en Piura

Tony Rosado, natural de Piura, aseguró que nunca ha recibido amenazas ni extorsiones a lo largo de su carrera artística. Sin embargo, adelantó que pedirá seguridad para él y su familia tras lo ocurrido.

El ataque se produjo la noche del jueves 4 de septiembre, alrededor de las nueve de la noche, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el local del artista.

En el portón de metal del establecimiento se hallaron cinco orificios de gran calibre, además de otro más en la pared.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Tony Rosado Piura Dina Boluarte

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA