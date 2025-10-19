Piura: cinco agentes del INPE permanecen detenidos por fuga de interno del penal de varones

La fuga del interno Krisman Nizama Ponce (31), procesado por el delito de extorsión, ha generado que la entidad tome drásticas medidas en el centro penitenciario.

Cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que laboran en el penal de Piura fueron detenidos esta mañana por la Policía Nacional tras la fuga del interno Krisman Nizama Ponce de 31 años, procesado por extorsión.

Los detenidos son investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de favorecimiento de fuga. Según las investigaciones preliminares, el interno escapó anoche por un forado ubicado en la parte inferior de la puerta de acceso al tópico del establecimiento penitenciario, a donde fue llevado para recibir un tratamiento psiquiátrico y posteriormente trepó el cerco perimétrico para huir con rumbo desconocido.

Cámaras de seguridad del penal de varones de Piura registraron la fuga del reo Krisman Nizama Ponce a las 10:30 de la noche del sábado 18 de octubre. Sin embargo, el hecho fue reportado a la dirección del establecimiento hoy a las 6:30 am; según informó el INPE.

Mientras tanto, Martín Gómez Cango y Rogelio Barreto Asencio, director y subdirector respectivamente del establecimiento penitenciario de Piura, fueron cesados de sus cargos por la fuga del reo.

La Oficina de Asuntos Internos se encuentra en dicho penal para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan.