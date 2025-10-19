INPE despide al director y subdirector del penal de Piura tras fuga de interno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura fueron removidos de sus cargos tras la fuga del interno Krisman Nizama Ponce (31), "procesado por el delito de extorsión, quien permanecía en dicho ambiente por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico".

La información de la fuga fue reportada por personal encargado del resguardo del área del tópico.

"Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos se ha constituido en dicho penal para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan", agregaron.

El hecho, según comunicó el INPE, fue reportado la mañana de este domingo, a las 6:30 a.m., y tras ello se activaron los protocolos de seguridad para iniciar la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores".

"El hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, a fin de ejecutar las acciones para la recaptura del interno y realizar las investigaciones correspondientes que determinen las responsabilidades penales del caso", sostuvieron en el comunicado.

🚨 El INPE informa la remoción inmediata del director y subdirector del E.P. de Piura, tras reportarse la ausencia del interno Krisman Nizama Ponce (31), procesado por el delito de extorsión, quien permanecía recluido bajo tratamiento psiquiátrico.

👉🏼 https://t.co/9nCJ0r0945 pic.twitter.com/fZUWBDG7gV — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 19, 2025

Fuga de interno de penal de Huaral

Como se recuerda, el último viernes el INPE removió al director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral, a raíz de la fuga de un interno Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, procesado por el delito de robo agravado.

En declaraciones a RPP, el ministro de Justicia informó que se encuentra en materia de investigación la fuga del interno en el penal de Huaral.

"Lo que se ha hecho es investigar a las autoridades, a los responsables directos que han estado involucrados en estos hechos. Tanto al responsable del pabellón 3, al responsable del pabellón 5 y también al director y al subdirector del penal. Esa es la acción inmediata que hemos tomado a fin de evitar que pueda haber algunos cuestionamientos sobre el actuar de estos funcionarios", declaró.

Personal del INPE bajo evaluación constante

Por otro lado, el ministro de Justicia había señalado que todos los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentran bajo evaluación constante.

"Y si es que hay alguna investigación o algún proceso que determine alguna responsabilidad, tomaremos las decisiones que correspondan en ese caso. Como digo, aquel mal funcionario, aquel funcionario que sea corrupto, aquel funcionario que no cumple su trabajo, será removido", puntualizó en RPP.