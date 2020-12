Nuevamente se observan carpas frente al hospital Santa Rosa de Piura debido al incremento de casos del nuevo coronavirus. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Los exteriores del hospital Santa Rosa de Piura volvieron a estar ocupados por carpas de familiares de pacientes de COVID-19 debido a que se incrementaron los casos en esta región. Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud, hay 13 mil casos activos, de los cuales 111 están hospitalizados.

Personal de este hospital informó a RPP que las 17 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentran ocupadas y que siguen llegando pacientes con problemas para respirar.

En los exteriores las personas esperan en las carpas a que médicos o enfermeras les indiquen los medicamentos que deben comprar o la evolución de sus familiares.

Ellos denunciaron que los pacientes no reciben la atención adecuada por la falta de personal de salud.

Algunas instituciones colocaron toldos para proteger de las lloviznas y del sol a las personas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

María Castillo, una de las personas que se instaló en una carpa, contó a RPP Noticias que su papá de 81 años se encuentra internado desde hace 12 días, sin ninguna mejora y que cada día gasta entre 80 a más de 100 soles.

Denunció que el Estado no cubre todo el tratamiento contra el nuevo coronavirus ya que ella tiene que comprar desde pañales hasta guantes, cánulas, agua destilada y medicinas.

“No hay ambientes adecuados para los pacientes. El SIS solo cubre la cama y el oxígeno. Nosotros tenemos que comprar todos los días los medicamentos, tampoco hay resonancia magnética tuve que llevarlo a un sitio particular”, dijo.

Un varón contó que su familiar de 65 años ingreso la noche del jueves, pero hasta ahora nadie le informa si está bien o si padece de la COVID-19.

La desesperación por no saber como está su familiar también es para pacientes no COVID-19.

“Mi esposo tiene 8 días internado, sufrió un derrame cerebral, no me dejan verlo. El otro día entré y lo tienen mal atendido, su cama estaba mojada, la sonda se había salido. El médico me dijo que solo hay un técnico y por eso están así. Ahora ya no dan información. Yo soy de un anexo de Talara, no vivo aquí”, dijo una adulta mayor.

Así luce los exteriores del hospital Santa Rosa de Piura. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

El director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel Pasache, dijo a RPP Noticias, que el fin de semana la cantidad de pacientes hospitalizados subió de a más de 40 cada día y registran cuatro fallecidos por día. Además, la demanda de oxígeno también se elevó de 90 balones a 150 diarios.

El funcionario agregó que sigue la escasez de sedantes como fentanilo, rocuronio y midazolam. Estos son aplicados a los pacientes que están en UCI.

Una comisión de expertos del Ministerio de Salud (Minsa) provenientes de Lima inspeccionaron este viernes las unidades de cuidados intensivos (UCI) de la región.

Llegaron al centro hospitalario temporal de la Videnita y al hospital Santa Rosa de Piura; y al estadio Campeones del 36, en Sullana; donde verificaron el aumento de pacientes graves de la COVID-19.

El experto en gestión del servicio de cuidados intensivos, Franz Britto, ratificó que Piura enfrenta un rebrote del nuevo coronavirus y que será difícil incrementar las camas UCI en el corto plazo. Entre sus propuestas está la de fortalecer los centros del primer nivel para disminuir pacientes graves.