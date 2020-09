Los niveles de contaminación ambiental se incrementaron en la provincia de Piura tras concluir la cuarentena por la COVID-19. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jimenez.

La contaminación ambiental en la ciudad de Piura se incrementó tras levantarse la cuarentena debido a las malas costumbres de los ciudadanos, así lo indicó la gerente de Medio Ambiente de la comuna piurana, Isabel Pizarro.

La diferencia es abismal puesto que durante la medida implementada por el Gobierno, para evitar la propagación de la COVID-19, se observó la reducción de la contaminación ambiental en hasta un 80 por ciento.

Cabe señalar que durante la cuarentena, en Piura solo trabajó con el 50 por ciento del personal de limpieza pública debido a que la mitad presentaba factores de comorbilidad que los ponían en riesgo ante el nuevo coronavirus.

Según la funcionaria municipal, al concluir la cuarentena por la COVID-19, se volvieron a observar residuos sólidos en las vías públicas o desmonte en lugares no permitidos lo que ha generado nuevas zonas de contaminación.

Los puntos críticos que ahora tiene la ciudad de Piura son la avenida Don Bosco, Dreb Sullana, la ribera del río Piura, entre otras que lucen repletas de basura. Durante la cuarentena estos lugares lucían limpios según datos de la municipalidad.

Isabel Pizarro acotó que uno de los principales problemas es que los ciudadanos no respetan los horarios de recojo de residuos sólidos "se necesita el apoyo de los ciudadanos respetando el horario de recolección, no generar nuevos puntos de contaminación y no arrojar basura en la vía pública", finalizó.