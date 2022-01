La I.E. 15116 del caserío La Rita, en el distrito de Tambogrande, región Piura, tiene el cerco perimétrico de palos y mallas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Guioconda García

La Institución Educativa N° 15116 del caserío La Rita, en el distrito de Tambogrande, región Piura, que alberga a 700 estudiantes, no está apto para iniciar las clases presenciales en marzo porque no cuenta con la infraestructura adecuada, según informó la directora, Gloria Domínguez Silupu.

Explicó que cuentan con nueve aulas prefabricadas que ya requieren ser renovadas, y casi todo el cerco perimétrico está construido con palos, gracias al esfuerzo de los padres de familia. Además, hay otra parte hecha con una malla metálica.

“Estamos preocupados con los padres de familia, nuestra escuela no tiene cerco perimétrico, no hay comedor, no hay loza, el patio es de tierra. Así no estamos en condiciones de iniciar clases presenciales”, dijo.



Diez años ignorados

El profesor Dante Reyes Casanova, explicó a RPP Noticias que, junto a docentes, padres de familia y vecinos de La Rita desde el 2012 piden a la Municipalidad Provincial de Piura la reconstrucción de este centro educativo. Pero hasta ahora no consiguen que se asigne el presupuesto.

El teniente gobernador del caserío La Rita, Fidel Saavedra Palacios, pidió a las autoridades competentes para que reconstruyan el colegio que alberga a los niños de las comunidades de La Rita y Papayo ya que de volver a clases están expuestos a diversos peligros.

“Desde el 2012 estamos así. Los animales se entran por todo lado, se meten perros y cometen prejuicios cuando están en clases los niños”, indicó.

En la región Piura hay aproximadamente 133 colegios que fueron seleccionados para recibir un presupuesto especial, para su mantenimiento, y solo 30 lo utilizaron, según informó el Colegio de Profesores de Piura.

Padres temen por la seguridad de sus hijos ya que cualquier persona puede ingresar y salir sin problema alguno. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Guioconda García

