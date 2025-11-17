Piura: hombre muere y su pareja queda herida tras ser atacados por personas armadas

La víctima repelió la agresión con su arma de fuego, pero recibió dos impactos en el tórax que le provocaron la muerte.

Piura: Hombre muere y su pareja queda herida tras ser atacados por unos sujetos armados | Fuente: RPP

Un hombre identificado como Darwin Lázaro Valladolid (34) perdió la vida esta mañana en un presunto ajuste de cuentas en la primera entrada entre Tacala y Cossio del Pomar del distrito de Castilla, región Piura. Su pareja, Milagro Pacherrez Mío (46), resultó herida durante el ataque.

La Policía Nacional informó que Lázaro Valladolid manejaba una camioneta, acompañado de su pareja y su cuñada, Pilar Inga Mío, cuando de pronto unos sujetos, a bordo de motocicletas, interceptaron el vehículo para disparar sin piedad contra el conductor. Este repelió la agresión con su arma de fuego, pero recibió dos impactos en el tórax que le provocaron la muerte.

Las autoridades informaron que la camioneta atacada es de propiedad del director regional de Salud, Yoel Julca Chamba, quién a través de sus redes sociales informó que no tiene la unidad en su poder pues ha sido alquilada a terceros. Asimismo, la DIRESA Piura emitió un comunicado en el que descarta cualquier vínculo o participación en el hecho registrado.

Testigos, quienes prefirieron no identificarse, indicaron que uno de los atacantes podría haber resultado herido durante el intercambio de disparos; las autoridades verifican esta información en hospitales y clínicas de Piura y Castilla.

De acuerdo con el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal de la Policía, el fallecido tenía denuncias previas por robo, lesiones y detenciones.