Irak vs. Emiratos Árabes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el pase al repechaje del Mundial?

Irak vs. Emiratos Árabes Unidos EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre en el Basra International Stadium, en Basra (Irak), desde las 11:00 a.m. (hora peruana) por la final vuelta de la ronda 5 de las Eliminatorias de Asia 2026. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium y One Football. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





La última etapa de las Eliminatorias AFC, que al ganador le dará el pase para disputar en marzo el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Tras empatar 0-0 en el duelo de ida, Irak busca quedarse con el boleto jugando en condición de local.

Ante la clasificación de RD Congo al repechaje, el representante asiático tiene grandes probabilidades de avanzar directamente a la final, principalmente si lo consigue Irak, mejor posicionado en el ranking FIFA.

Irak vs Emiratos Árabes Unidos: ¿cómo llegan a la vuelta de los playoffs por un cupo al repechaje al Mundial 2026?

En el partido de ida de la ronda 5 de las Eliminatorias AFC, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos e Irak empataron 1-1. Adelantó Al-Hamadi para la visita y empató Luan Pereira.

¿Cuándo y dónde juegan Irak vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO por los playoffs por un cupo al repechaje al Mundial 2026?

El partido de Irak contra el seleccionado de Emiratos Árabes Unidos está programado para el martes 18 de noviembre en el Basra International Stadium, en Basra (Irak). El recinto tiene una capacidad para recibir a 65 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Irak vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO por los playoffs por un cupo al repechaje al Mundial 2026?

En Perú , el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 11:00 a.m.



, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 11:00 a.m. En Bolivia , el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 12:00 p.m.



, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 12:00 p.m. En Chile, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a la 1:00 p.m.



En Argentina, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 11:00 a.m.



En Uruguay, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a la 1:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido Irak vs. Emiratos Árabes Unidos comienza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver el Irak vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO y online?

El partido Irak vs. Emiratos será transmitido EN VIVO en Perú y toda Sudamérica vía streaming por Disney+ Premium, mientras que en el resto del mundo también por OneFootball. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Irak vs Emiratos Árabes Unidos: alineaciones posibles

Irak: J. Hassan ©; H. Ali, Z. Tahseen, A. Hashem, M. Doski; M. Farji, A. Sher, A. Al-Ammari, A. Jasim; A. Al-Hamadi y M. Ali. DT: Graham Arnold.

Emiratos Árabes Unidos: K. Eisa ©; M. Meloni, A. Zouhir, L. Pimienta, R. Amaral; Luan Pereira, Y. Nader, A. Ramadan, S. Adil; N. Giménez; y H. Abdullah. DT: Cosmin Olaroiu.

Irak vs Emiratos Árabes Unidos: ¿quién sería su rival de clasificar al repechaje al Mundial 2026?

Irak es el número 57 del ranking FIFA, mientras Emiratos Árabes Unidos ocupa el casillero 67. El ganador tiene alta probabilidad de acceder directamente a la final del repechaje intercontinental, donde enfrentaría al vencedor de una de las semifinales. Esto dependerá según el ranking FIFA de los clasificados a la repesca.