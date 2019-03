Anahí Baylon Albizú llegó al Perú hace 40 años por temas familiares, pero se quedó para implantar un nuevo modo de ver la lectura a los piuranos. | Fuente: Chimbote Noticias

Llegó hasta las tierras piuranas para cambiar la visión de la lectura. Su nombre es símbolo de cultura para muchos piuranos y ha sido objeto de reconocimientos por su labor. Se trata de Anahí Baylon Albizú, una mujer de nacionalidad argentina pero con el corazón de piurana que impulsó el amor a la lectura de muchos.

Corría el año de 1975, cuando Anahí llegó a la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de Piura, con tan sólo 23 años se dedicó a impulsar la lectura y desarrolló a más de 150 bibliotecas en todo el departamento.

"Vine por razones familiares y me quedé, me gustó. Yo soy bibliotecaria así que ha sido siempre mi obsesión hacer que la gente lea lo más que se pueda. Poner los libros al alcance de todas las personas es, me parece la función primordial de los bibliotecarios", manifestó a RPP Noticias.

En todo este tiempo al servicio de la comunidad, Anahí Baylon contó que una de sus primeras acciones, junto al grupo de trabajo de la biblioteca, fue modernizar este local en los servicios, y promover la lectura a través de una actividad llamada 'La Hora del Cuento' que consistía en los niños escuchaban por parte de un adulto, un cuento y luego había una interacción de lo leído.

A comienzos de los años 80 estableció la estantería abierta, es decir, todos lo libros al alcance de los lectores. Modelo que hasta ahora conservan algunas bibliotecas.

Los avances continuaron, y se logró impulsar la construcción de nuevos locales de Biblioteca en Morropón, Chulucanas,La Huaca, Paita, Negritos, La Matanza, Vice, La Unión, entre otras instaladas en Piura y Tumbes. 150 en total, de las cuales 90 siguen en funcionamiento hasta la actualidad.

"Digamos que la lectura tiene su propia magia, solo vale con que tú seas una persona que lee con pasión, que te encanta leer para que puedas contagiar. Si tú no eres lector no contagias a nadie", dijo Anahí.

Una labor constante

Rodrigo López Baylon, hijo de Anahí, recuerda que en el año 1985, él acompañaba a su madre hasta la sierra de Piura cuando no había libros, bibliotecas, escuelas ni profesores.

"Nosotros íbamos cargando libros, yo tenía 6 años. La enviaban con guardaespaldas y ella les pedía que dejen las armas y los hacía cargar las cajas de libros. Ha puesto biblioteca donde no habían libros", señaló.

Aseguró que otra de su satisfacción en el trabajo es la implementación de los catálogos virtuales, desde donde ahora los lectores pueden encontrar los libros de su interés y leerlos en línea.

Sin embargo, Anahí Baylon indica que una de sus mayores satisfacciones además de lo profesional, es su familia, sus dos hijos que ahora son su orgullo a quienes calificó de buenas personas, creativos, solidarios y buenos lectores.

Lucha y reconocimientos

Anahí Baylon no dudo en pronunciarse en la lucha de las mujeres en el ámbito social. Manifestó que su generación luchó contra la desigualdad política. Resaltó que actualmente, esta generación esté luchando contra todo tipo de violencia.

"Antes nos ocupábamos por la violencia política pero ahora nos ocupamos no sólo de eso sino de violencia en todas las formas", indicó.

Asimismo resaltó que la mujer es una gran lectora, más que por diversión, es para estudiar. "Si hablamos de leer como lectura recreativa, probablemente no tanto, pero leen mucho para estudiar, porque son muy conscientes que el estudio es una de las vías que las lleva a una autonomía que necesitan desesperadamente", dijo.

Su hijo, Rodrigo López Baylon, recuerda que cuando vivía con su madre, ella como la salvadora de las mujeres. "A nuestra casa siempre llegaban mujeres que habían sido maltratadas, y ella ponía orden", indicó.

Esta labor le permitió a la bibliotecaria recibió reconocimientos por parte de instituciones, entre ellas la Biblioteca Nacional del Perú, Ministerio de Cultura y Bibliotecario del Perú, Colegio de Bibliotecarios del Perú, y Cámara Peruana del Libro, un orgullo para todos.