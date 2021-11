La mayoría de pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos no recibieron las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Diresa Piura

En el Hospital Temporal Campeones del 36 de Sullana, región Piura, ya no hay camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos, según informó el médico Nelson Aponte, jefe de esta área.

“La situación es bastante preocupante, estamos trabajando con 23 camas llenas y estamos tratando de acondicionar dos o tres camas más. Peronesa no es la solución porque siguen llegando más pacientes”, dijo.

Nelson Aponte explicó que este tipo de pacientes suelen estar más de 15 días internados en la Unidad de Cuidados Intensivos. En ese periodo se puede tener hasta 56 personas a la espera de que se desocupe una cama UCI.

“Se puede repetir la misma situación que ya vimos en la primera y segunda ola de contagios. No se puede encontrar una solución rápida a este tema, no se trata de tener más doctores. Necesitamos también que las personas se vacunen y sean más conscientes, no podemos aglomerarnos en parques, discotecas. Aún seguimos en pandemia”, reflexionó.

El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos explicó también que “prácticamente un 80% a 90% son infectados con la variante Delta y son personas que no se vacunaron. El resto de los pacientes recibieron una dosis o ambas”.

Entre los 23 pacientes que están en camas UCI luchando por vencer al nuevo coronavirus hay pacientes de 60 a70 años y también, jóvenes.

En los exteriores de este hospital los familiares armaron carpas para pasar la noche o protegerse del sol, mientras esperan información del estado de salud su ser querido o la lista de medicamentos que deben comprar.

Anuncian mejoras

Este hospital temporal funciona en el estadio “Campeones del 36” y la Dirección Regional de Salud de Piura informó esta mañana a través de su cuenta de Facebook que el director regional de Salud, José Nizama Elías, visitó el establecimiento para coordinar acciones de ampliación de la capacidad de atención de la emergencia COVID.

Anunciaron también que entregarán cánulas de alto flujo de oxígeno, para atención de pacientes con problemas de saturación y unidades de camas UCI.

Según el último reporte del ministerio de Salud, la provincia de Sullana tiene 156 mil 970 personas vacunados con dos dosis contra el nuevo coronavirus, lo que representa el 55.3% de su población objetivo.

