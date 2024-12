Pescador artesanal de Lobitos afirma que “es falso” que el derrame de petróleo esté “contenido”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piura Pescador artesanal de Lobitos afirma que “es falso” que el derrame de petróleo en Talara esté “contenido”

Juan Eche criticó que las autoridades de Petroperú no determinen las causas del derrame de petróleo en lobitos. | Fuente: Petroperú (X/@petroperu_sa)

El exdirigente del gremio de pescadores de Lobitos, Juan Eche, se refirió a las declaraciones del gerente general de Petroperú, Óscar Vera, quien ayer, lunes, en el programa Economía para todos de RPP señaló que “todo ha sido limpiado” tras reportarse la presencia de hidrocarburos en la playa Las Capullanas, ubicada en la provincia de Talara (Piura).

El pescador artesanal indicó que es “falso” que “todo está prácticamente contenido”. Asimismo, criticó el hecho de que las autoridades de Petroperú no determinen las causas que desencadenaron el derrame de petróleo en Lobitos. De acuerdo con Eche, este habría sido provocado por “un ducto” de una “torre de perforación”.

“Con respecto a lo que ha dicho el gerente Óscar Vera de que todo estaba solucionado, vi su comunicado y es falso que diga que todo está prácticamente contenido. Lo peor del caso es que ni siquiera saben si es un derrame que se ha dado por la conexión del barco con los tanques que llevan al petróleo a la refinería. Parece que no es por ahí el asunto, es de un ducto submarino que viene de una torre de perforación. Eso es lo que se ha dado a conocer acá. Tuvimos la visita con el pueblo de tres funcionarios de Petroperú y eso es lo que nos daban a entender”, señaló.

“El ducto que conecta la torre de perforación está un poco alejada de la costa hacia tierra porque tiene un área de recepción del crudo para llevar a la refinería. Puede que haya sido en la parte de la orilla donde está la avería de ese ducto. Así pasó en una oportunidad (pasada). Esto sucedió por una braveza y el roce de las olas con el mar y las peñas, logrando romper una cañería que ocasionó también un desastre hace muchos años”, acotó.

Plan de contingencia no habría funcionado

En esa línea, Eche afirmó que el plan de contingencia puesto en marcha por Petroperú “parece que no ha funcionado”.

“Parece que no han prevenido o han improvisado un plan de contingencia. El trato que se le ha dado a esa gente para que saque de ahí o de alguna forma contrarreste estos daños limpiando la playa, no han tenido la indumentaria pertinente. Los elementos de seguridad no son máscaras y otras cosas que se necesitan. El flujo del petróleo crudo es muy penetrante”, indicó.

Reuniones con Petroperú

El pescador artesanal también reveló que representantes de Petroperú han conversado con los afectados del derrame de petróleo. En estos encuentros, han pedido que la población de Lobitos sea indemnizada.

“El daño ya está hecho y es un daño ecológico bastante notorio. Ellos ya han bajado a conversar con el pueblo y ya hemos tenido una reunión en la cual hemos pedido que se le indemnice al pueblo porque ha afectado programas de turismo y a los pescadores”, resaltó Eche.

Asimismo, indicó que hoy, 24 de diciembre, mantendrán una reunión con cargos de la alta dirección de la entidad estatal para llegar a un acuerdo.

“El día de hoy debe venir la plana mayor de Petroperú a conversar con el pueblo. No queremos funcionarios de categorías más inferiores porque no tienen el poder para llegar a un acuerdo, plasmarlo en un documento y se pueda respetar todo lo que se debata respecto a este evento”, concluyó.