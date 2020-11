El rector de la Universidad Nacional de Piura pide más análisis para crear universidades. | Fuente: UNP | Fotógrafo: DIFUSIÓN

El rector interino de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences Martínez, se pronunció en relación al proyecto de ley para crear la Universidad Tecnológica de Paita. En diálogo con RPP Noticias sostuvo que toda universidad debe crearse considerando criterios técnicos más no política.

“Yo creo que tiene que tomarse con calma, no se puede crear por crear. Tiene que hacerse el análisis técnico, normativo, y no político. Esto porque la nueva universidad requiere presupuesto”, expresó.

La autoridad académica reconoció que la juventud del segundo puerto del Perú necesita la oferta universitaria. Por ello, han iniciado las gestiones para reabrir la filial de la UNP en un breve plazo. Esta fue cerrada durante el proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“En esa época teníamos 200 estudiantes. Para reabrir la filial necesitamos un nuevo estudio técnico para determinar la demanda real de estudiantes. Como primer paso, hemos firmado un convenio de colaboración con la Municipalidad de Paita”, añadió.

Vences también se refirió a las modificaciones a la Ley Universitaria y a la Sunedu, la entidad que vigila su cumplimiento y fiscaliza a la universidades. Señaló que todo cambio o mejora debe obedecer a un análisis técnico, y no a intereses personales o políticos como se ha venido debatiendo en redes sociales.

“La ley es rígida, a no ser que existan concertaciones que busquen eso. Si ocurren serán censuradas y no permitidas. La ley no es perfecta, pero cada modificación debe ser sustentada y debatida con perfil técnico y no político. Pero personalmente lo veo complejo”, manifestó.



El debate ha surgido luego de la juramentación del presidente Manuel Merino de Lama como presidente de la República, y de Ántero Flores Aráoz, como presidente del Consejo de Ministros. Sus declaraciones han generado polémica porque se mostró a favor de que las universidades con licencia denegada “tengan una segunda oportunidad”.

Vences solicitó que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue más presupuesto a las universidades públicas; sobre todo porque la pandemia y la educación virtual ha elevado sus requerimientos financieros.



El rector de la Universidad Nacional de Piura y el alcalde de Paita tras una reunión para concretar la filial de la UNP. | Fuente: MUNICIPALIDAD DE PAITA | Fotógrafo: DIFUSIÓN

ALCALDE

Asimismo, el alcalde de la provincia de Paita, Teodoro Alvarado Alayo, destacó la necesidad de una universidad en el puerto, sin embargo dijo que para ello deberán cumplir lo estipulado por Sunedu. “Paita no tiene una universidad, sería bueno habilitar una aquí, pero cumpliendo la ley”.

Según explicó, actualmente los estudiantes y sus familias deben hacer un esfuerzo extra para estudiar en la UNP, trasladándose todos los días hasta Piura, o pagando alquiler de habitaciones en la capital regional.

Añadió que el congresista Reymundo Dioses ha presentado el proyecto de manera individual y sin consultar a la municipalidad, por ello continúan impulsado el convenio con la UNP para reaperturar su filial. Para ello, tienen como opción habilitar un área en terrenos de la Marina de Guerra o la comunidad campesina.