En lo que va del 2020 se han registrado 3 618 denuncias de violencia, la mayoría hechas por mujeres, en los 18 Centros de Emergencia Mujer (CEM) que existen en la región Piura, informó su coordinador regional, Carlos Arcaya Mogollón.

El boletín del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables precisa que del total de casos 3 311 son mujeres y 307 varones. Asimismo, 1755 corresponden a violencia psicológica; 1479 a física; 382 a sexual, y dos a violencia económica.

El funcionario recalcó que estas cifras no reflejan lo realmente ocurrido en el contexto de la pandemia de la COVID-19, porque las familias han estado más tiempo en casa, y porque los servicios de los CEM estuvieron restringidos. “Hubo disminución de denuncias por el confinamiento pero no es que haya menos violencia”, expresó a RPP Noticias.

A esta causa se suma las cifras ocultas que existen desde hace varios años. “Las estadísticas nos dicen que en Piura, y en general en Perú, existe 60 % de casos reales que no son denunciados, es decir solo un 40 y 50 % de víctimas denuncian ante alguna instancia que sufren violencia”, añadió.

En ese sentido, Arcaya dijo que los esfuerzos de los CEM están orientados a prevenir los casos de violencia y a educar a la población para que no callen e informen los casos ante las instancias como el Ministerio de la Mujer, la Policía y los centros de salud.

“Nosotros estamos trabajando para llegar a ese número de personas que no denuncia, por eso es que en algunos años hay más casos. Pero no se trata de que la violencia aumente si no que se hace más visible”, dijo.

Aseguró que actualmente los centros de emergencia mujer están trabajando de manera remota y presencial. De manera virtual figuran las charlas y capacitaciones con la sociedad civil; y presencial los servicios de asesoría legal, social y psicológica para las víctimas de violencia.