Un sismo de magnitud 4.2 se registró la noche de este lunes en Sechura, provincia del mismo nombre, en la región Piura.



De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 7:57 p. m.



La entidad precisó, además, que el epicentro del sismo se localizó a 108 kilómetros al sur de Sechura y tuvo una profundidad de 28 kilómetros.

El movimiento sísmico tuvo una intensidad de grado III en Sechura, dentro de la escala de Mercalli.

Último sismo

El último sismo reportado por el IGP fue uno de magnitud 4.0 en Moquegua el domingo. Su epicentro se localizó a 92 kilómetros al oeste de Ilo. El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 39 kilómetros.



Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la denominada zona del Cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

IGP/CENSIS/RS 2022-0101

Fecha y Hora Local: 21/02/2022 19:57:29

Magnitud: 4.2

Profundidad: 28km

Latitud: -6.51

Longitud: -80.94

Intensidad: III Sechura

Referencia: 108 km al S de Sechura, Sechura - Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 22, 2022

