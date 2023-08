Puno: disminución del nivel de agua del lago Titicaca afecta los ingresos de más de 700 familias

Puno Actividades como el turismo, la pesca, la caza de aves y a la recolección de huevos han sido perjudicadas por la situación

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó el último mes de julio que, desde setiembre del año pasado, el Altiplano peruano sufre una fuerte sequía debido al déficit de lluvias, lo cual representa un promedio de 32 % menos, lo que ocasionó un descenso de 44 centímetros del nivel de las aguas.

Como consecuencia de ello, el lago Titicaca alcanzó un nivel promedio mensual de 3,808.503 metros cúbicos en junio de este año, el más bajo desde 1948, y continúa disminuyendo.

Sixto Flores Sancho, jefe regional de Senamhi en Puno, indicó que a fin de año el nivel del agua del lago podría bajar un metro aproximadamente, comparándose con el año 1996, donde llegó a 3808.10 metros sobre el nivel del mar.

Esta situación representa un gran perjuicio en la economía de cientos familias de las Islas Flotantes de los Uros en la región Puno.

"No está perjudicando demasiado"

Julio Vilca Lujano, poblador de la zona, precisó a RPP Noticias que actividades como el turismo, la pesca, la caza de aves y a la recolección de huevos se han visto paralizadas y con ello 720 familias se han quedado sin ingresos.

"Esta sequía nos está afectando demasiado tanto en la pesca, la caza, la recolección de huevos. También a nivel del turismo porque en nuestro puerto ya no tenemos acceso para visitar las islas flotantes de Los Uros. Aquí estamos muy preocupados, pidiéndoles a las autoridades que hagan una gestión efectiva", señaló.

Vilca Lujano indicó que las embarcaciones con capacidad para trasladar a 15 pasajeros han quedado varadas porque el nivel del riachuelo que conduce a las islas solo ha alcanzado 70 centímetros, por lo que no pueden desplazarse libremente como antes.

Debido a ello, se han visto obligados a usar pequeñas lanchas a remo y con motor, las mismas que se traban por la presencia de algas del lago y la poca profundidad del río.

Ante esto, los pobladores solicitan a las autoridades competentes ayuda inmediata para la limpieza y descolmatación del pequeño riachuelo y así continuar navegando hasta las islas, de modo que no se repita la situación del centro poblado de Uros Chulluni, donde ya no hay agua y los lancheros no pueden embarcarse.