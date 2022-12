"Desde abril hasta hoy no hay lluvia": Productor de café de Sandia solicita que el Gobierno visite zonas afectadas por sequía

Raúl Mamani Mamani, agricultor de Puno | Fuente: RPP

El socio de la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), Raúl Mamani, expresó este martes su preocupación por la sequía que afecta la selva y el altiplano de Puno, por lo que exhortó al Gobierno a declarar en emergencia toda la región.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Raúl Mamani precisó que en la selva las plantaciones de café se malograron cuando estaban en etapa de florecimiento por la falta de lluvias y que esta sequía también afectó la etapa del llenado de granos. Además, indicó que en Puno, Acora, Moho, Huancané y otras localidades del altiplano puneño no pudieron cultivar papa, haba o quinua por la escasez de agua.

"Es la peor sequía. Desde el mes de abril hasta hoy no hay lluvia. Algunos productores no han sembrado. Mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis primos no hemos sembrado papa porque no hay lluvia. La papa se siembra en mes de octubre y noviembre. Algunos productores han sembrado papas, pero en la tierra, en el suelo mismo donde han sembrado ya está sancochada la papa, como huatia. Mi pedido sería que se declare en emergencia la región Puno y su selva por la sequía ante falta de lluvias", indicó.

Raúl Mamani solicitó también la visita del presidente Pedro Castillo a la provincia de Sandia y a las zonas cafetaleras para constatar el estado de los productores. Además, pidió esta visita del Gobierno al altiplano.

"Los productores están llorando. La papa también ya sube y no hay abonos ni insumos para abonar", manifestó.

Feria de productores

De otro lado, Raúl Mamani informó que el jueves 8 llegará a Lima para participar en la Feria Ruta Alternativa en el Centro Comercial Jockey Plaza, organizado por Devida. Este evento que reunirá a 21 organizaciones de productores, es una oportunidad para mejorar los ingresos económicos de agricultores de zonas afectadas por el tráfico ilícito de drogas.

