Policía desarticula banda criminal que estafó con falsos empleos en Europa

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod), capturó a los presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Elegantes de la Estafa’, dedicada a ofrecer empleos falsos en Europa.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban las redes sociales para captar a sus víctimas, a quienes ofrecían ofertas laborales en el extranjero, con sueldos que superaban los 10 000 euros.

Una vez convencidos, los presuntos estafadores exigían un adelanto de 1 000 dólares a fin de “asegurarles” un puesto de trabajo en España.

“Estos cuatro detenidos, que hemos identificado como ‘captadores’, se encargaban de ubicar personas dentro de un círculo familiar o amical que estén interesados en viajar. Para ello, les ofrecían puestos de trabajo dependiendo de sus capacidades: si tenían licencia de conducir, como conductores; si eran damas, trabajos en casa, para el cuidado de [personas] mayores o menores. Ese era el ofrecimiento de trabajo”, señaló el coronel PNP Freddy Delgado, jefe de la Divieod.

De acuerdo con la Policía, ‘Los Elegantes de la Estafa’ habrían obtenido de manera ilícita aproximadamente 36 000 dólares tras engañar a más de 30 personas, aunque no se descarta que exista un mayor número de afectados.

