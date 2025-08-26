Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Policía desarticula banda criminal que estafó con falsos empleos en Europa

Según las investigaciones, los implicados utilizaban las redes sociales para captar a sus víctimas.
Según las investigaciones, los implicados utilizaban las redes sociales para captar a sus víctimas. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la Policía Nacional, 'Los Elegantes de la Estafa' habrían obtenido de manera ilícita aproximadamente 36 000 dólares tras engañar a más de 30 personas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod), capturó a los presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Elegantes de la Estafa’, dedicada a ofrecer empleos falsos en Europa.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban las redes sociales para captar a sus víctimas, a quienes ofrecían ofertas laborales en el extranjero, con sueldos que superaban los 10 000 euros.  

Una vez convencidos, los presuntos estafadores exigían un adelanto de 1 000 dólares a fin de “asegurarles” un puesto de trabajo en España.

 “Estos cuatro detenidos, que hemos identificado como ‘captadores’, se encargaban de ubicar personas dentro de un círculo familiar o amical que estén interesados en viajar. Para ello, les ofrecían puestos de trabajo dependiendo de sus capacidades: si tenían licencia de conducir, como conductores; si eran damas, trabajos en casa, para el cuidado de [personas] mayores o menores. Ese era el ofrecimiento de trabajo”, señaló el coronel PNP Freddy Delgado, jefe de la Divieod.

De acuerdo con la Policía, ‘Los Elegantes de la Estafa’ habrían obtenido de manera ilícita aproximadamente 36 000 dólares tras engañar a más de 30 personas, aunque no se descarta que exista un mayor número de afectados.

De acuerdo con la Policía, ‘Los Elegantes de la Estafa’ habrían recaudado de manera ilícita alrededor de 36 000 dólares.
De acuerdo con la Policía, ‘Los Elegantes de la Estafa’ habrían recaudado de manera ilícita alrededor de 36 000 dólares. | Fuente: RPP

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana Estafa

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA