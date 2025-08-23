Poder Judicial dictó 6 750 condenas por violencia familiar y de género en lo que va del 2025

La fiscal superior Jacqueline Pérez Castañeda afirmó que la cifra "confirma" que el sistema especializado está dando resultados, ya que no solo investiga, sino que también logra "justicia real para las víctimas".

El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, informó importantes avances en la lucha contra la violencia de género.

Según datos presentados por la fiscal superior Jacqueline Pérez Castañeda, entre enero y julio de este año se ha obtenido 7 704 sentencias, de las cuales 6 750 son condenatorias, lo que representa un 87.6 % del total.

"Esto confirma que el sistema especializado funciona, que no solamente investigamos sino que obtenemos justicia real para las víctimas. Investigamos con enfoque, litigamos y transformamos las denuncias en sentencias", destacó la fiscal en conferencia de prensa.

En promedio, se ha conseguido 964 condenas mensuales, lo que equivale a 32 sentencias diarias por delitos de violencia familiar o de género.

Dentro de este balance, se resalta las 1 362 sentencias por delitos contra la libertad sexual, incluyendo 663 sentencias en casos con menores de edad como víctimas.

De estos último, 381 fueron por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, 278 por violación sexual y 4 por violación seguido de muerte.

Condorcanqui

El Ministerio Público también se refirió a la situación en la provincia de Condorcanqui, ubicada en la región Amazonas, donde viven más de 52 000 peruanos pertenecientes a las etnias awajún y wampis. Estas comunidades enfrentan de manera constante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En respuesta a estos hechos, el Ministerio Público informó que en marzo creó una Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, con competencia en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa.

Actualmente, señaló la entidad, ya se investigan 810 casos relacionados con violaciones sexuales, violencia hacia mujeres o integrantes del grupo familiar, entre otros.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, remarcó que estas fiscalías especializadas son parte de una política de Estado orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el entorno familiar.