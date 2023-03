El cabo se encuentra hospitalizado y con problemas para caminar | Fuente: RPP

El cabo Elías Maquera, uno de los sobrevivientes del incidente ocurrido en el río Ilave (región Puno), afirmó este martes que el escuadrón que integraba fue víctima de ataques con palos y piedras por parte de ciudadanos aimaras, por lo que vieron como única solución atravesar el río.

En ese sentido, aclaró que ningún superior les dio la orden de meterse al agua, sino que lo hicieron para evitar a los manifestantes.

Maquera, de solo 19 años, señaló que tanto él como sus compañeros iban rumbo a Juli cuando fueron atacados en una zona llamada Santiago. Allí recordó que las personas les gritaban asesinos y pensaban que iban para hacerles daño a la población.

"Al momento de llegar a Ocoña, que está cerca al río, allí la gente nos había esperado en los cerros. Había bastante población. Nosotros teníamos que ir por el camino que ya sabíamos, pero, como vino corriendo la gente tirándonos piedras allí, es donde tomamos la decisión de que pasar por el río era la única manera. A nosotros nadie nos ordenó. Todos decidimos pasar porque ya nos habían acorralado y la única salida era el río", expresó en el programa La Rotativa del Aire Noche de RPP.

El cabo sostuvo que en un momento pasaban el río todos agarrados de la mano, pero que esta cadena se rompió luego de que algunas piedras cayeran en sus compañeros, que quedaron en el agua.

"Algunos lograron cruzar por el lado opuesto. Intentamos ayudarlos. No eran solo siete, sino casi la mitad de la patrulla que estaba en el río. Había una parte de la población que no eran violentistas, ellos nos apoyaron", expresó.





Elías Maquera contó también que continúa hospitalizado en la enfermería del cuartel debido a que tiene problemas para caminar por una herida en la espalda. En ese sentido, señaló que los médicos le affirmaron que su recuperación se dará poco a poco.

El soldado también precisó que la patrulla era de 42 personas, pero solo cruzaron el río unos 28. Además, dijo que estará listo para colaborar en las investigaciones.

Por su parte, Lucio Montalico, tio de Carlos Quispe Montalico, indicó que la familia vive en el distrito de Conduriri, provincia de El Collao, y que se enteraron por la mañana sobre la desaparición de su sobrino. Además, sostuvo que el comandante Cárdenas les dio algunas informaciones sobre lo que ocurrió aquel día.

"El comandante Cárdenas nos explicó. Yo le reclamé por la verdad diciendole que yo he sido militar. Me dijo que salieron a las 12 de la noche, no han tomado desayuno y el incidente pasó entre las 11 a. m.", expresó en 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

Deudos recibirán pensión vitalicia

Los familiares de los seis soldados del Ejército que fallecieron ahogados en el río Ilave en Puno recibirán una pensión vitalicia, según anunció este martes el Ministerio de Defensa (Mindef). Este monto será equivalente a la remuneración actual que percibe un suboficial de tercera de dicha institución castrense.

El Mindef también informó que se les otorgará a los deudos unos 76 000 soles por concepto de pago de seguro de vida. Otra asignación que recibirán corresponde a una bonificación por subsidio póstumo, ascendente a 2 700 soles.



Los soldados que perdieron la vida en el río Ilave fueron identificados como Franz Canazas Cahuaya (20), Alex Quispe Serrano (19), Elvis Pari Quiso (19), Percy Alex Castillo Pongo (19), Carlos Quispe Montalicio (24) y Elías Lupaca Inquillas (19).