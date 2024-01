Tres efectivos de la Policía Nacional serán investigados por arrastrar a mujer embarazada durante intervención en Puno

Puno Puno: embarazada pierde a su bebé tras ser arrastrada por policías durante una intervención.

Tres miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) serán investigados por el Ministerio Público y sometidos a un proceso administrativo por parte de su institución tras ser acusados de cometer una violenta intervención contra una mujer embarazada identificada como Yovana Cruz Solano.

El hecho se registró el último viernes en la comunidad de Cochanquiray, ubicada en la provincia de Lampa, en la región Puno.

A raíz de esta acción, donde la joven de 27 años fue jaloneada y arrastrada, denunció que perdió el bebé que estaba esperando.

“La investigación es tanto en la parte penal como administrativa. Hoy la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer acudieron a la comisaría donde ocurrieron los hechos para realizar una serie de diligencias. Nosotros como policías le hemos dado todas las facilidades con la documentación y videos que existen. Las investigaciones determinarán las responsabilidades”, indicó a RPP el jefe de la X Macrorregión Policial de Puno, Pedro Ortiz Casaverde.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observa a los efectivos policiales interviniendo a Cruz Solano, a quien primero arrastran y luego cargan, tomándola de las manos y pies, hasta el patrullero, en medio del llanto y súplicas de sus menores hijos.

"Me arrastraron, me trataron como cualquier cosa, me arrojaron como un bulto en la parte trasera de la camioneta. Yo les dije que me están lastimando, por favor que estoy gestando, que me suelten, pero lamentablemente no me escucharon", dijo la mujer ante los medios.

Indicó, además, que, al ser trasladada a un centro de salud, el médico que la revisó le dijo que "ya no había latido" del bebé.

"Pido justicia porque he perdido a mi hijo, quiero que se haga justicia por el asesinato de mi hijito", afirmó.

Según información de la Policía Nacional, la detención se produjo luego de que Yovana Cruz Solano fuera denunciada en la comisaría del sector por la presunta comisión del delito de hurto.