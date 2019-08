Traslado de Walter Aduviri a penal de Yanamayo. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, ingresó la noche de este lunes al penal Yanamayo para cumplir la condena de seis años de prisión efectiva dictada en su contra ´por su participación en el conflicto social 'Aymarazo'.

Tras ser trasladado desde el aeropuerto de Juliaca al distrito de Yanamayo, en la provincia de Puno, Aduviri entró rápidamente al centro penitenciario a bordo de una camioneta fuertemente resguardado por agentes policiales.

El gobernador regional fue capturado la tarde del último domingo en el distrito limeño de La Victoria, luego de permanecer 20 días en la clandestinidad. Cuando era llevado a requisitorias, aseguró que no es un delincuente y que la Policía lo traicionó.

"No soy un delincuente. Los corruptos hoy día están libres. No he robado a nadie. He protegido el derecho a la propiedad, tierra y territorio. (...) La Policía Nacional me ha traicionado. Hoy día iba a entregarme a la Policía Nacional. Me ha traicionado", dijo a su salida de la Dirincri de la avenida España.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno solicitó su requisitoria, luego de ser condenado a seis años de prisión efectiva y al pago de 2 millones de soles de reparación civil por actos contra la paz pública en el conflicto ‘Aymarazo’.