Martín Vizcarra se refirió a las autoridades de Tacna | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Martín Vizcarra pidió a las autoridades de la región Tacna no bajar la guardia y evitar participar en eventos masivos, para reducir la cifra de contagios del nuevo coronavirus.

“Una autoridad no puede quebrantar las normas. La mejor forma de predicar lo que uno dice, es con el ejemplo”, expresó el mandatario, al ser consultado por el evento por el día del campesino, donde participaron los funcionarios.

Durante su balance por los 100 días del estado de emergencia, el mandatario dijo que esta región tiene un leve crecimiento de la enfermedad, por ello deben seguir uniendo esfuerzos para controlar la propagación del nuevo coronavirus.

“El llamado cordial a todas las autoridades, no solo de Tacna, sino de todo el Perú. Ayúdennos. Tacna es una de las regiones que se ha visto con pequeño crecimiento, pero crecimiento al fin. No podemos confiarnos. Entonces trabajemos responsablemente todos. No puede haber reuniones masivas de gente, bajo ningún concepto”, agregó el mandatario.

Remarcó que el día del campesino es importante, porque gracias al trabajo de los agricultores se pudo sobrellevar la pandemia, con alimentos oportunos en todos los hogares, pero enfatizó que las actividades que se realicen deben ser respetando el distanciamiento, el aforo y todas las medidas que se han dictado.

“En todo el Perú, desde el extremo Sur en Tacna hasta el extremo norte en Tumbes. Costa Sierra y Selva no bajemos la guardia. Estamos mejorando, sí, pero no podemos generar ningún ánimo triunfalista. Tenemos que seguir en esta tarea. Reactivar, pero con seguridad”, anotó.

Sobre los 15 ventiladores entregados

Respecto a la entrega de los 15 ventiladores dijo que estos fueron adquiridos por el gobierno regional de Tacna a través de un consorcio que está trabajando el hospital Hipólito Unanue y aseguró que, si existe algún problema, se hará las correcciones necesarias.

El mandatario anunció que del lote de 250 ventiladores que llegan esta semana y los 400 que serán enviados el 30 de junio, un número importante será destinado para Tacna.