El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dio detalles de las labores que realizarán las Fuerzas Armadas en la zona de frontera con Chile, donde cientos de migrantes intentan, desde hace 16 días, ingresar al país de forma irregular.



En ese sentido, dijo que los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea reforzarán el trabajo de control y vigilancia que lleva a cabo la Policía Nacional en el punto limítrofe de Tacna y Arica.

Para ello, indicó, 196 militares fueron ubicados a lo largo de 12,5 kilómetros de la frontera en 12 puntos críticos de la zona.

"Hemos establecido 12 puestos de observación con patrullas móviles con la finalidad de garantizar los puntos críticos donde se visualizaba ingresos ilegales e irregulares de ciudadanos migrantes", afirmó en una edición especial de Enfoque de los Sábados .

Asismismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas actuarán para que se cumpla las Cartillas de Seguridad y las normas entre los países fronterizos, el cual consiste en actuar desde los 100 metros de la línea de frontera hacia atrás.

Situación de migrantes en Tacna

Ante la situación de algunos ciudadanos extranjeros, que al no tener recursos para alquilar una habitación en la ciudad de Tacna, viven en carpas instaladas en calles y plazas de la ciudad, el ministro Jorge Chavez Cresta señaló que su cartera ha realizado coordinaciones con representantes de organizaciones internacionales como Acnur y la Cruz Roja a fin de ayudar y reubicar a estas personas.

"Serán llevadas a hoteles, hostales o zonas diseñadas como albergues que no serán proporcionadas ni por las autoridades locales ni regionales", dijo.

"Estamos tomando las acciones en el marco de la ayuda humanitaria que se puede dar mientras dure esta situación de crisis migratoria", agregó.

Rigurosidad en controles migratorios es necesario

El titular de Defensa afirmó que "las acciones y decisiones que ha tomado un país vecino nos está afectado" debido a los cientos de migrantes indocumentados que abandonaron Chile ante el endurecimiento de sus controles migratorios y que hoy buscan ingresar al Perú de forma irregular a fin de continuar con su periplo hasta sus paíeses de origen como Ecuador, Colombia o Venezuela.

Sin embargo, mientras no tengan sus documentos en regla no podrán ingresar a territorio peruano dado que no es posible verificar si tienen antecedentes policiales.

"Estamos en una situación muy crítica que está vulnerando la seguridad y defensa nacional. Nosotros como Estado tenemos la obligación de defender a nuestros ciudadanos", manifestó.

Dijo, además, que el país se está viendo afectado por organizaciones delictivas "que en su mayoría son de ciudadanos extranjeros" y que "tenemos que tomar algun tipo de acciones para proteger a nuestro país y ciudadanos".