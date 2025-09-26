Desarticulan banda criminal 'Los Huaqueros del Sur': tenían celulares de contrabando valorizados en S/ 250 mil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Fiscal y Aduanas capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Huaqueros del Sur', e incautaron 106 teléfonos celulares de contrabando, valorizados en aproximadamente 250 mil soles.

El operativo se realizó en el control aduanero de Vila Vila, ubicado en la provincia de Tacna, en donde toda la mercadería fue trasladada a las instalaciones de Aduanas para su respectivo aforo y valorización.

Durante la acción, los agentes intervinieron a tres pasajeros de un bus de la empresa Hermanos Flores, de placa ZDD-954, quienes transportaban los equipos móviles en bolsas de viaje.

Los detenidos fueron identificados como Inés Miriam Esteban Auqui, a quien se le hallaron 15 teléfonos; Araceli Viviana Cacñahuaray Hinostroza, con 50 equipos; y Edwin Ricardo Huamán Escalante, con 41 unidades.

La Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Tacna, a cargo del abogado Ángel Gutiérrez Enríquez, dispuso que el bus continúe su recorrido, al haber reconocido los intervenidos la propiedad de los bienes incautados.