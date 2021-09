En Tacna ya se vacuna a personas mayores de 12 años. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Cortesía

A pesar de las advertencias del Ministerio de Salud que no está autorizada la vacunación a menores de edad, las autoridades de Salud en la región Tacna dispusieron continuar con la vacunación contra la COVID -19 a la población de 12 años a más.



Hasta la institución educativa Coronel Bolognesi, convertida en punto de vacunación, llegaron desde muy temprano muchos padres de familia acompañados de sus menores hijos para que sean inmunizados.

Desde el domingo, a través de un comunicado oficial, la Dirección Regional de Salud indicó que ante la poca afluencia de personas en los diferentes puntos de vacunación y al contar con dosis en stock, se decidió la ampliación del grupo etario.

“Mi hija ya se vacunó su primera dosis y estoy muy contenta. Invoco a los demás padres de familias que vengan con sus hijos para vacunarse contra la COVID-19”, sostuvo Paulina Arocutipa, quien salió del local de vacunación acompañada de su hija Diana Alfaro.

“Me siento bien, bastante tranquila, no me ha dolido realmente, creo que al vacunarme me estoy protegiendo contra este mortal virus y también estoy protegiendo a los demás”, agregó Diana.

La vacunación estuvo programada hasta las 2 de la tarde y las filas en los exteriores de la institución educativa superaban el cerco perimétrico de ese colegio en unas tres cuadras. En total se aplicaron 600 dosis de Pfizer y 400 de Sinopharm para la segunda dosis.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: