Tacna: colectiveros peruanos bloquean frontera con Chile para exigir 24 horas de atención del control migratorio

Actualidad Javier Cabrera: "El cierre de la frontera nos perjudica económicamente "

Tacna: colectiveros bloquean Panamericana Sur en frontera con Chile por atención de control migratorio | Fuente: RPP

El gremio de colectivos y buses de transporte internacional que cubre la ruta Tacna-Arica bloqueó este miércoles la carretera Panamericana Sur, en la frontera con Chile, para exigir la total apertura del complejo fronterizo Santa Rosa.

Javier Cabrera, dirigente de los autos colectivos, señaló que, antes de la pandemia, la atención en las ventanillas del control migratorio de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) era normal. Sin embargo, ahora, de nueve ventanillas, solo atienden cuatro, generando filas por más de cuatro horas a los pasajeros y usuarios, para pasar de Chile hacia el Perú.

"Somos 206 autos colectivos peruanos, 30 buses y otros 30 autos que estamos bloqueando la frontera en estos momentos pidiendo que las autoridades volteen su mirada a Tacna. Desde que terminó la pandemia estamos trabajando al casi 50 % de la capacidad que tenemos. El cierre de la frontera nos perjudica económicamente no solo a nosotros, sino a todo el sur del Perú", dijo.

El dirigente afirmó que esperan la instalación de una mesa técnica con la presencia de Cancillería de Chile y del Perú, autoridades de Tacna y Arica. De no llegar a una solución, irán a un paro indefinido.

Además, manifestó que en la movilización también participan otros gremios afectados por esta situación como la Aju Zotac, esta asociación alberga a los comerciantes de mercadillos y ferias de Tacna, del sector turismo y empresarial. Ellos se movilizarán en las calles de Tacna y entregarán memoriales a las autoridades competentes.

RPP constató que turistas y viajeros que pasan por el control migratorio caminan por aproximadamente tres kilómetros para llegar a su destino. En la zona del bloqueo, se observan llantas con fuego en diferentes puntos y un contingente policial. La protesta se viene desarrollando de manera pacífica.

Puesto fronterizo atiende 12 horas

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, solicitó también que se vuelva a abrir la frontera Perú-Chile las 24 horas del día, para facilitar el tránsito en el control fronterizo Santa Rosa. Por tal motivo, planteó que el Gobierno trate este tema a nivel de Cancillerías.

"Desde antes de la pandemia nosotros teníamos un control fronterizo o pase fronterizo 24 horas al día entre Chile y el Perú. Pero después de la pandemia Chile recortó esto y solamente atiende las 12 horas y no las 24 horas. Adicionalmente, nuestro puesto fronterizo Santa Rosa no está funcionando adecuadamente porque cada institución que está ahí como Migraciones, la Policía y Aduana depende de Lima. No hay una autoridad local o regional que pueda poner orden y administrar mejor el complejo, tomar decisiones y solucionar problemas día a día en la frontera", dijo en La Rotativa del Aire.

Luis Torres explicó que envió al Gobierno una carta donde se propone la conformación de una comisión de alto nivel para solucionar el problema en el control fronterizo con Chile.

"Teníamos 25 turistas y ahora solo tenemos 5 mil turistas diarios (...) hay que solucionar el pequeño problema, no pedimos plata, pedimos soluciones administrativas y disciplina y ordenamiento en nuestra frontera", manifestó.