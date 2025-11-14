Fiscalía pide 49 años de prisión para el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo: ¿de qué delitos se le acusa?

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Tacna pidió 49 años de prisión para el actual gobernador regional, Luis Torres Robledo, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y otras imputaciones vinculadas al caso denominado "Los limpios de Tacna". Según fuentes del Ministerio Público, la acusación, que fue formalizada el pasado 29 de abril, sostiene que Torres Robledo habría dirigido una estructura criminal cuando fue alcalde provincial durante los años 2015 – 2018.

Según fuentes fiscales consultadas, se estaría frente a un esquema sistemático de corrupción que operaba desde la Municipalidad Provincial de Tacna.

De acuerdo con la acusación, más de 30 exregidores y funcionarios municipales también son comprendidos en la investigación. La Fiscalía les atribuye haber participado en supuestas irregularidades relacionadas con la venta directa de terrenos municipales, la concesión de rutas de transporte público y la disposición indebida de predios.

“Las decisiones administrativas fueron utilizadas para beneficiar a terceros a cambio de ventajas económicas”, indica la carpeta fiscal.

La defensa de los investigados presentó una apelación a la acusación, mientras que la Procuraduría Anticorrupción solicitó en setiembre una reparación civil de varios millones de soles a favor del Estado por los presuntos perjuicios ocasionados.