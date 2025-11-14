Últimas Noticias
Fiscalía pide 49 años de prisión para el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo: ¿de qué delitos se le acusa?

A Luis Torres Robledo se le atribuye liderar una presunta organización criminal dedicada a favorecer irregularmente la venta de terrenos y concesiones municipales durante su gestión como alcalde.
Paola Ly Ramirez

por Paola Ly Ramirez

·

El Ministerio Público formalizó una acusación contra el mandatario regional, a quien se le atribuye liderar una presunta organización criminal 'Los limpios de Tacna' dedicada a favorecer irregularmente la venta de terrenos y concesiones municipales durante su gestión como alcalde.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Tacna pidió 49 años de prisión para el actual gobernador regional, Luis Torres Robledo, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y otras imputaciones vinculadas al caso denominado "Los limpios de Tacna". Según fuentes del Ministerio Público, la acusación, que fue formalizada el pasado 29 de abril, sostiene que Torres Robledo habría dirigido una estructura criminal cuando fue alcalde provincial durante los años 2015 – 2018.

Según fuentes fiscales consultadas, se estaría frente a un esquema sistemático de corrupción que operaba desde la Municipalidad Provincial de Tacna.

De acuerdo con la acusación, más de 30 exregidores y funcionarios municipales también son comprendidos en la investigación. La Fiscalía les atribuye haber participado en supuestas irregularidades relacionadas con la venta directa de terrenos municipales, la concesión de rutas de transporte público y la disposición indebida de predios.

“Las decisiones administrativas fueron utilizadas para beneficiar a terceros a cambio de ventajas económicas”, indica la carpeta fiscal.

La defensa de los investigados presentó una apelación a la acusación, mientras que la Procuraduría Anticorrupción solicitó en setiembre una reparación civil de varios millones de soles a favor del Estado por los presuntos perjuicios ocasionados.

La defensa de los investigados, entre ellos, el gobernador regional, han apelado la acusación fiscal.
Un caso que entrará a etapa clave

El caso se originó en noviembre de 2018, cuando un megaoperativo policial terminó con la detención preventiva de Luis Torres Robledo, varios exfuncionarios y regidores municipales. Como consecuencia de ese proceso penal, Torres Robledo cumplió detención domiciliaria incluso durante su campaña al Gobierno Regional.

Actualmente, el expediente se encuentra en el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, instancia que deberá programar la audiencia de control de acusación, paso previo para determinar el inicio del juicio oral.

Poder Judicial ordenó su restitución

En agosto del 2023 el Poder Judicial ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) restituir a Luis Torres Robledo como gobernador regional de Tacna. La resolución, emitida por el Primer Juzgado Especializado Constitucional de Lima, resolvió declarar fundada la medida cautelar presentada por quien estaba suspendido y que es investigado por presuntos actos de corrupción durante su tercer periodo como alcalde provincial de Tacna.

