Avenida afectada en el distrito Alto de la Alianza tras la activación de la quebrada "El Diablo". | Fuente: Andina

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, señaló este domingo que las 260 familias afectadas por el huaico en Tacna no podrán regresar a la zona afecta, por lo que el Ejecutivo encargó al Gobierno Regional buscar una área para la reubicación de la población.

En enlace telefónico con la Rotativa de fin de semana de RPP, el ministro aclaró que están coordinando con el Ministerio de Vivienda para establecer una zona de refugio para instalar módulos de vivienda para los daminificados con los servicios básicos.

"Estas familias no pueden regresar a ese punto, sigue siendo altamente vulnerable (...) ya han sido evacuadas, se han instalado carpas con sus respectivas camas, colchones, frazadas, alimentación, servicios higiénicos y posta de salud", dijo Jorge Montenegro. "No podemos regresar a la zona que ya fue impactada", insistió.

Quebrada se activó en 1927

Jorge Montenegro advirtió que la construcción de casas en una quebrada es de gran riesgo ya que "tarde o temprano" se activará con la presencia de las lluvias.



"Hay un reporte que dice que esta quebrada se activó en 1927, claro en esa época no había habitantes, no había población por lo tanto no hay un reporte del daño en si cuando se generó el huayco, pero cuando se asientan las familias el peligro existe", aseveró.

Tres fallecidos

El ministro de Agricultura afirmó que son tres los fallecidos por la activación de la quebrada “El Diablo”, afectando a tres zonas, La Florida, Araguez y la Rotonda, en el distrito Alto de la Alianza en Tacna.

"Un padre y un hijo que el huaico los agarró en un vehículo y una persona que por un infarto también ha fallecido. Son las tres personas fallecidas a consecuencia de este evento", indicó.

Cabe indicar que el Ministerio de Salud identificó ayer que cuatro personas murieron a consecuencia del huaico: Marlit Pizango Ushinahua (57), Álvaro Huaylla Maquera (21), Raúl Renán Huaylla Ortega (48), y otra sin identificar.