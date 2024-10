Tacna realizará este miércoles paro regional en protesta por posible ampliación del penal de Challapalca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La población, gremios turísticos, empresariales, comerciantes y de transportes paralizarán este miércoles 30 de octubre sus actividades durante 24 horas en rechazo a la intención del Gobierno Central de ampliar el penal de Challapalca para trasladar a más delincuentes de alta peligrosidad.

Los principales dirigentes acordaron también una movilización por las principales calles y avenidas de los distritos en la 'Ciudad Heroica' en la que participarán los comerciantes de mercados, gremios de construcción civil, entre otros; además, las clases en los colegios, universidades e institutos se realizarán de forma virtual. Incluso, las labores administrativas se han suspendido en el Gobierno Regional de Tacna, municipios y otras instituciones tanto públicas como privadas.

Asimismo, los manifestantes ya se han organizado para ubicarse en diferentes sectores como el estadio la Bombonera en el distrito de Ciudad Nueva, óvalo del distrito de Pocollay, óvalo Túpac en el Cercado, óvalo León al ingreso norte de la ciudad, óvalo La Cultura y Cusco en el distrito de Gregorio Albarracín y los óvalos Callao y Tarapacá.

Las acciones de protesta iniciarán al llegar la medianoche y se contempla también una movilización por parte de un grupo de manifestantes hasta la frontera con Chile, señalaron los organizadores. Por su parte, el jefe de la Región Policial de Tacna, el general Edison Hernández, llamó a la pacificación de la marcha.

Propuesta muy controversial

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció a fines de setiembre que se ha dispuesto ampliar el penal de Challapalca, ubicado a más de 4 600 metros sobre el nivel del mar, en la región Tacna, para el traslado de sentenciado y procesados por delitos de sicariato, secuestro, y extorsión.

"Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca I para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal", dijo el ministro en conferencia de prensa.



El gobernador de Tacna, Luis Torres, respondió de inmediato señalando su rechazo a la propuesta. Para la autoridad, la llegada de más delincuentes a la zona pondría en mayor riesgo la seguridad de los ciudadanos.

“Rechazamos la ampliación de este penal (...) respaldamos la lucha contra la criminalidad, pero que la solución a este tema no nos la carguen a Tacna. Esta es la cuna del patriotismo, no el basurero del Perú. Hemos conversado con el gobernador de Puno y está en la misma posición. No se trata de arreglar el problema malogrando la tranquilidad social de otros lados del Perú”, expresó.