Tacna: un sismo de magnitud 4.3 se sintió esta tarde en Calana

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la tarde de este viernes en el distrito de Calana, provincia de Tacna, en la región del mismo nombre.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 3:29 de la tarde.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 66 kilómetros al suroeste de Calana y tuvo una profundidad de 115 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado II-III para Calana dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de sus viviendas.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0539

Fecha y Hora Local: 15/08/2025 15:29:15

Magnitud: 4.3

Profundidad: 115km

Latitud: -18.44

Longitud: -69.78

Intensidad: II-III Calana

Referencia: 66 km al SE de Calana, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 15, 2025

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.