A pesar de estar prohibido, ambulantes siguen vendiendo sus productos | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Moradores de las juntas vecinales Centenario y Virgen del Carmen, en el cercado de Tacna, protestaron con pancartas en mano en contra de la instalación de la feria “De la Chacra a la Olla” en la avenida Patricio Meléndez. Las familias exigen al alcalde provincial reubicar a los comerciantes en otro lugar.

Son siete las asociaciones que conforman la feria “De la Chacra a la Olla”, que por más de 35 años alberga a más de dos mil comerciantes en la avenida Patricio Meléndez. Ellos salen a vender los sábados y domingos todo tipo de mercadería: ropa, calzado, productos agrícolas y de primera necesidad, hasta alimentos preparados.

Sin embargo y ante la pandemia, los vecinos del cercado de Tacna mostraron su malestar al ver vulnerados sus derechos como el libre tránsito. Ellos exigen al alcalde provincial atender esta problemática.

"Nosotros estamos preocupados y tenemos miedo porque no sabemos si los vendedores están o no contagiados; en esta zona ya hay personas enfermas y hasta muertos por la COVID-19. Hemos presentado un memorial al alcalde, pero no hay respuesta, pedimos que los ordene, que los reubiquen”, detalló una vecina.

En tanto, los comerciantes indican que aceptarán ser reubicados siempre y cuando los más de dos mil socios sean llevados a un solo lugar; de lo contrario, advirtieron, seguirán vendiendo en las calles.

Los vendedores implementaron algunas medidas de bioseguridad como parte del protocolo sanitario, pero estas acciones no convencen a los vecinos afectados.