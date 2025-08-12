Cocodrilo de más de tres metros que generó alarma en playas de Zorritos fue trasladado a un zoocriadero [VIDEO]

El cocodrilo fue visto en diferentes balnearios y generó alarma entre los pescadores y veraneantes por lo que fue ubicado en el sector de Nuevo Paraíso en Zorritos y tras evaluar su condición sanitaria fue alojado de manera temporal en el zoocriadero de Puerto Pizarro.

El cocodrilo de más de 3 metros de longitud hallado en las playas de Zorritos, región Tumbes ya se encuentra en el zoocriadero de Puerto Pizarro, según informó la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Tumbes.

Según pudo conocer RPP, el animal pesa más de 250 kilos y de acuerdo con Alexander Reyes Rueda, especialista veterinario, este cocodrilo ya se había adaptado a estar en aguas saladas e incluso en su cuerpo tiene algunas incrustaciones de especies marinas que convivían con él.

Finalmente, el especialista invocó a la comunidad que si se vuelve a presentar otro espécimen así, se reporte de manera inmediata y que se evite atacarlos pues son una especie protegida en peligro de extinción, además que su hábitat natural está en Tumbes, en la zona media y alta de la cuenca del rio.