El comisario de la ciudad de Aguas Verdes, mayor Mario Bonilla Bello, fue intervenido. | Fuente: Cortesía

El comisario de la ciudad de Aguas Verdes (Tumbes), mayor Mario Bonilla Bello, fue intervenido la noche del sábado 4 de abril en una vivienda por presuntamente infringir el aislamiento social obligatorio en la ciudad de Zarumilla.

Según el acta de intervención, al promediar las 9: 30 de la noche en dicha vivienda se escuchaba música a alto volumen. Al parecer, un grupo de personas tenían una reunión. Cuando la policía ingresó, el comisario Bonilla fue encontrado junto a tres mujeres en el lugar.

El mayor Mario Bonilla rechazó la acusación y dijo a RPP que él estaba en dicha vivienda, porque allí cena todos los días.

“Yo siempre ceno ahí, porque en la comisaría no hay cena en la noche. Todos los días, la señora me prepara mi comida. Como policía tengo derecho de comer, siempre he cenado ahí. No estoy infringiendo la norma”.

Tras la intervención, Bonilla fue derivado a la comisaría provincial y el resultado de la prueba de dosaje etílico salió negativo. La inspectoría de la policía continúa con las diligencias respectivas del caso.