Desborde del río Tumbes afectó a cerca de 200 familias en caserío Cerro Blanco

De acuerdo con Miguel Puescas, uno de los vecinos afectados, el agua tras el desborde del río de la región ha llegado a alcanzar los 1.30 metros de altura.

Miguel Puescas, uno de los vecinos afectados, informó que unas 180 familias de esta zona se han visto perjudicadas con la inundación. | Fuente: RPP

El desborde del río Tumbes ha afectado varios caseríos de la región, entre ellos el de Cerro Blanco, ubicado en el distrito de San Juan de la Virgen. En diálogo con RPP, Miguel Puescas, uno de los vecinos afectados, informó que unas 180 familias de esta zona se han visto perjudicadas con la inundación.

“Las familias, la mayoría de ellas que tienen su vivienda de un primer nivel, han perdido prácticamente todos sus enseres. Lo que han podido solamente han tenido que rescatar”, expresó.

Asimismo, el poblador informó que los campos de cultivos también se han inundado a causa del desborde del río. Además, añadió que la vía principal está bloqueada por el mismo motivo, lo que ha generado que el transporte se paralice.

“En el centro poblado de Cerro Blanco, aproximadamente, viven unas 1 600 personas. Aproximadamente, 600 familias. De tal manera que el 80 % ya se ha visto afectada y la agricultura [está] totalmente colapsada. Es un centro poblado que prácticamente [depende] de la agricultura”, acotó.

En esa misma línea, el poblador manifestó que el nivel del agua en la zona ha llegado a 1.30 metros de altura y el desborde ha provocado que se forme un nuevo río.

“Las corrientes son tremendamente fuertes, como que el río es el cauce ahorita nuevo del río. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto porque el desvío se debe prácticamente a una serie de ineficiencias en la toma de decisiones técnicas para lo que es la descolmatación, las obras de prevención, etc. De tal manera que, finalmente, los más afectado son las poblaciones que habitan, pero no debería haberse sobresalido el cause principal o el flujo del agua del río Tumbes”, afirmó.

Situación en Tumbes. | Fuente: RPP

Pide la declaratoria de emergencia

Debido a la emergencia en la que se encuentra el centro poblado, Puescas hizo un llamado a las autoridades para que la región sea declarada en emergencia.

“Considero que las autoridades que están llamando a una reunión a las 4 de la tarde y la Universidad Nacional de Tumbes como miembro del Consejo de Recursos Hídricos, se tiene que tomar medidas inmediatas para que se declaren la emergencia. Me parece que ya el alcalde provincial de Tumbes ya ha tomado esa iniciativa, pero tiene que ser de forma inmediata porque las familias realmente no tienen a dónde ir a pernotar o si va a continuar porque se está anunciando nuevamente un golpe de agua por la madrugada”, concluyó.